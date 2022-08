Forino (Av): Salasso TARI . Forti aumenti ai cittadini forinesi per le spese di spazzatura

Salasso ” Spazzatura” per i cittadini di Forino. Pesanti infatti gli aumenti della Tari in un trend che dal 2018 non trova freno, non trova uno stop . Bollette Tari “impazzite” così diremo in una cittadina che tra l’altro effettua la raccolta differenziata, ma a vedere i risultati in tasca per i cittadini davvero non sembra. Un aumento vistoso che per i più fortunati si va aggirando sui 50 euro, per i meno fortunati come per famiglie numerose con figli a carico si arriva fino ai 90 euro e qualcosina in più. Facendo un calco ed andando a ritroso all’ anno 2018 fino al 2022 nella media si registra un aumento di ben 200 euro a nucleo familiare. Ed ai cittadini davvero non bastavano gli aumenti di Luce, Gas, Acqua e di tantissimi beni al consumo, mancava la ciliegina sulla torta chiamata TARI o semplicemente come tutti usano chiamarla Spazzatura . E meno male che si effettua la raccolta differenziata ! Come diceva una nota attrice romana ” Andiamo bene, proprio bene”. Daniele Biondi