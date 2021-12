Forino (Av). Raffaele Basile, coordinatore di Forza Italia: “Apprendo con soddisfazione la possibilità della trasmissione in Diretta Streaming dei Prossimi Consigli Comunali”

“Apprendo con immenso piacere che il Gruppo Consiliare di minoranza con i consiglieri Iannaccone e De Angelis sta lavorando alla modifica del Regolamento Comunale per la trasmissione in streaming del Consiglio Comunale. Tutto questo per Forino ed i forinesi rappresenta una grande occasione per rafforzare i principi democratici e di trasparenza della nostra Città. Un miglioramento socio- politico che potrà solo migliorare ed accrescere l’ interesse comunitario alle vicende che riguardano nel bene, nel male il nostro Comune. Credo da sempre che la Res pubblica non debba essere ad ombra di pochi, ma debba allargare gli orizzonti a tutti i cittadini, i quali anche in differita, debbano e possano seguire le strategie, le strade che la componente politica locale vuole intraprendere, oppure intende intraprendere per i loro futuri destini. Ringrazio di cuore e Sentitamente il Consigliere dottor Gregorio Iannaccone che finalmente con la sua squisita lungimiranza, con questo atto renderà ogni Cittadino di questo Comune partecipe delle scelte e delle prospettive venture della nostra comunità. Raffaele Basile Coordinatore di Forza Italia “

