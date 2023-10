Forino (Av): La Città dei Sette Colli in festa per l’insediamento a Parroco di Padre Marco Masi

È stato davvero un giorno importante quello di Domenica 29 Ottobre per la Città di Forino grazie alla nomina ad Amministratore e Parroco di Padre Marco Masi, sacerdote passionista giunto da queste parti nel mese di Settembre 2016. Tanto è stato il suo lavoro in questi otto anni per la comunità locale, tanto il suo impegno per tutti, ma diciamola tutta Padre Marco è stato sempre un ” Pastore d’ anime di strada” . O lo si ama oppure no. Lui però è andato sempre dritto sul suo credo ed oggi il più grande premio da parte della sua Congregazione Passionista, nonché della Diocesi di Avellino è stato quello di una onorevole nomina ad Amministratore e Parroco. Il Sindaco Olivieri ha voluto omaggiare Padre Marco con queste importanti parole”.

La Comunità forinese è in festa. Oggi è stato un giorno importante per la vita della comunità religiosa della nostra Forino. Padre Marco Masi, che abbiamo già avuto il piacere, in questi anni, di conoscere nel suo ruolo di vice Parroco della nostra parrocchia ha ricevuto ufficialmente il nuovo incarico di Amministratore Parrocchiale della Parrocchia dei Santi Biagio e Stefano.

A nome dell’intera Comunità forinese porgiamo un sincero e affettuoso augurio di benvenuto e di buon prosieguo a Padre Marco nel suo nuovo ruolo, sicuri che la sua presenza e il suo operato contribuiranno alla crescita spirituale della chiesa locale e saranno un punto di riferimento certo per tutta la nostra comunità cittadina.

Desideriamo rinnovare a Padre Marco l’impegno dell’Amministrazione Comunale a collaborare alle iniziative religiose e sociali che la Parrocchia, con la sua guida, vorrà portare avanti.

Altrettanto doveroso è il ringraziamento a Padre Pierluigi Mirra per il meraviglioso lavoro svolto in tutti questi anni. Padre Pierluigi non ha mai fatto mancare la sua presenza, il suo sostegno, la sua collaborazione e siamo onorati che continuerà la sua attività, ancora con noi, sotto altro ruolo.

Grazie ad entrambi per quanto fatto e farete per la nostra Comunità.” Da. Bio