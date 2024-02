Forino (Av): Istituto Comprensivo Forino. Al via il progetto “Riscopriamo le nostre Culture”.

È da poco iniziato presso l’ I.C. Forino un nuovo progetto di gemellaggio elettronico . Interessati dal progetto sono stati gli alunni della scuola primaria “G.Vespucci” dell’IC “E.B.Picella” di Forino ovvero la 4 A che ha mostrato forte entusiasmo alla proposta di partecipare. Il progetto “Riscopriamo le nostre culture” è nato a seguito di un corso di formazione a distanza voluto dalle Unità Nazionali Italiana e Slovena, seguito dai docenti Giuseppe Bufano per l’IC Diaz di Laterza (Italia) e Pia Ernestini per la SE Dante Alighieri di Isola (Slovenia), divenendone poi i fondatori.

Questo progetto eTwinning, pur restando nel campo della riscoperta delle tradizioni e del patrimonio culturale, è peculiare per la lingua veicolare che è l’italiano e per la partecipazione di scuole europee in cui si insegna la lingua italiana. Oltre alle tre scuole su menzionate vi è la scuola OŠ Vladimira Nazora di Zagabria (Croazia) con la docente Vedrana Franovic, la Scoala Gimnaziala n. 18 di Sibiu (Romania) con la docente Iulia Coman, il.Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymiim. Władysława Jagielly w Płocku della città di Płock (Polonia) con la docente Czermak Sylwia, e le altre scuole italiane IC Foscolo-Gabelli di Foggia con le docenti Maria Grazia Timo e Antonietta Polvere, per l’IC Diaz di Laterza parteciperà anche la prof. ssa Grazia Pollicoro e per la SE Dante Alighieri di Isola i professori Paolo Pozzi e Nina Deželak. Il nuovo anno si avvia con uno sguardo scolastico interculturale per coltivare negli alunni sia l’attaccamento alle radici sia l’attitudine al cosmopolitismo. Da. Bio