Forino (Av): Grande attesa per il FESTIVAL DEI PICCOLI del 23 Agosto

Fervono i preparativi per la Prima Edizione del FESTIVAL DEI PICCOLI evento che per meri motivi organizzativi da Giugno è stato procrastinato a Mercoledì 23 Agosto. E finalmente la fatidica data è ormai alle porte così che

dopo il successone della Passeggiata Storica dal titolo “I briganti nel feudo dei Caracciolo”, l’Associazione Culturale Prospettive ritorna con la prima rassegna culturale interamente dedicata ai bambini. “Il Festival dei Piccoli evento pensato e strutturato in modo da creare un’atmosfera da fiaba. Il fine è quello di invogliare i bambini ad avvicinarsi alla cultura, al mondo dei libri, dei fumetti e degli albi illustrati” Queste le parole della Vice Presidente dell’Associazione, Rosalia Spolverino che aggiunge che l’evento è stato organizzato dal mese di febbraio. Questo rinnovato appuntamento vedrà il fumettista Luigi Mascolo, il favolista Angelo Coscia, il prof di filosofia Antonio De Feo e un gruppo di capo scout, novità di questo nuovo appuntamento. Inoltre, a chiudere la serata, un flash mob a tema Barbie a cura della scuola di ballo AsD Professional Dance di Alessandra Vottariello.

Dunque l’ appuntamento è per Mercoledì 23 agosto dalle ore 18.00 nel Centro Storico di Forino in Vicolo San Francesco per una manifestazione altamente innovativa ed unica nel suo genere. Complimenti all’ Associazione Culturale Prospettive per l’ organizzazione e la cura di questo inedito ed inusuale evento . Daniele Biondi