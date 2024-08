SIRIGNANO. Richiesta di Convocazione Straordinaria del Consiglio Comunale da parte dei Consiglieri Comunali di opposizione

A seguito del grave episodio di bullismo che ha recentemente scosso la nostra comunità, i consiglieri comunali di minoranza di Sirignano hanno formalmente richiesto la convocazione straordinaria del Consiglio Comunale. L’iniziativa è mirata a promuovere una riflessione approfondita e a discutere le azioni necessarie per affrontare e prevenire simili tragedie.

Nella richiesta, i consiglieri Paola Bellofatto, Geremia Cillo e Luiggi Amodeo sottolineano l’importanza di un confronto aperto e costruttivo con tutte le autorità territoriali, tra cui il Parroco, gli assistenti sociali, le forze dell’ordine e il dirigente scolastico. Questo incontro, secondo i firmatari, è essenziale per elaborare strategie concrete che possano ridurre il disagio giovanile e garantire maggiore sicurezza per tutta la cittadinanza.

Il grave episodio che ha scosso la comunità di Sirignano ha messo in luce l’urgenza di interventi efficaci e coordinati per prevenire il ripetersi di simili atti di violenza. I consiglieri comunali chiedono che il Consiglio si riunisca con urgenza per discutere misure specifiche e coinvolgere tutti i soggetti interessati nella ricerca di soluzioni durature.

L’incontro, se convocato, rappresenterebbe un’importante opportunità per consolidare l’impegno della comunità verso una maggiore coesione sociale e sicurezza, e per rafforzare il dialogo tra le istituzioni e i cittadini. I consiglieri esprimono fiducia in un rapido riscontro e nella disponibilità delle autorità a partecipare a questo incontro cruciale.

Ecco la richiesta di convocazione

Alla c.a. del Presidente del Consiglio

Alla c.a. del Sindaco

Oggetto: Richiesta URGENTE di convocazione straordinaria del Consiglio Comunale

I sottoscritti, consiglieri comunali, alla luce del grave episodio verificatosi nei giorni scorsi nel nostro paese, che ha profondamente scosso le coscienze dei sirignanesi, ritengono utile e necessaria la convocazione straordinaria di un Consiglio Comunale specifico per una seria e profonda riflessione.

L’obiettivo è intraprendere insieme le iniziative necessarie per evitare il ripetersi di episodi simili, individuare soluzioni per ridurre il disagio giovanile presente nel nostro territorio e mettere in atto azioni concrete per aumentare la sicurezza dei cittadini.

Si richiede un momento di riflessione con la partecipazione di tutte le autorità territoriali, inclusi il Parroco, assistenti sociali, forze dell’ordine e dirigente scolastico o loro delegati.

Sicuri di un Vostro sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.

Sirignano, 12/08/2024

I Consiglieri Comunali di minoranza

Paola Bellofatto

Geremia Cillo

Luiggi Amodeo