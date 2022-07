Forino (Av): È Irpina la nuova Superiora Generale nel mondo delle Suore Immacolatine di Lourdes, Madre Anna Maria Perrotti

Si è da poco concluso il Capitolo Generale delle Suore Immacolatine di Lourdes che aveva il compito di scegliere colei la quale avrebbe diretto l’ ordine nel mondo per i prossimi sei anni e la scelta è caduta sull’ Irpina, forinese doc Madre Anna Maria Perrotti. Ufficialmente conosciute come Suore Figlie della Santissima Vergine Immacolata di Lourdes Terziarie Francescane; comunemente chiamate Suore Immacolatine di Lourdes sono presenti oltre che in Italia anche in diversi Paesi del mondo come Brasile, Costa Rica, Francia, Messico , Indonesia, Africa con più di 230 religiose in 30 case e si dedicano principalmente all’ educazione cristiana della gioventù, all’ assistenza agli ammalati negli ospedali che a domicilio con la loro particolare caratteristica quella di far vivere e conoscere il messaggio di Lourdes che è preghiera e penitenza, nello stile francescano, veramente con una povertà come l’ha voluta il Poverello di Assisi. Tanti i nuovi progetti in “cantiere” per la nuova Superiora Generale soprattutto la costruzione in altre difficili realtà del mondo di nuove case, di nuovi centri , come anche quello di nuovi ingressi vocazionali per mantenere sempre a livelli alti gli obiettivi della missione. Dunque l’ Irpinia ancora una volta si gongola un’ altra prestigiosa nomina di una sua cittadina. Lo fa anche la Città di Forino onorata da tutto questo. Sinceri Auguri Madre Anna Maria Perrotti. Daniele Biondi

