Forino (Av): Dimensionamento Scolastico, Olivieri non arretra. Depositato il Ricorso al TAR avverso il Provvedimento della Regione Campania

Sul Dimensionamento Scolastico si riapre la partita. Infatti il Sindaco Olivieri e la sua amministrazione, non arretrano difronte al Provvedimento del 29 Dicembre 2023 voluto dalla Regione Campania .

In effetti è notizia che Venerdì 1 Marzo gli Avvocati Lattanzi e Cardarelli dello studio legale associato di via Palestrina a Roma hanno formalizzato il Deposito del Ricorso al TAR Campania Sezione Salerno , al quale ora spetterà di analizzare e decidere sulla conformità delle decisioni prese dalla Regione Campania Ufficio Scolastico Regionale per quello che riguarda Forino , che attualmente si trova , o troverà dimensionato con

l’ IC Serino . Una questione di cui abbiamo già molto discusso e dibattuto e che ora troverà una risposta conclusiva nelle aule di Tribunale. Promessa mantenuta dal Primo Cittadino Olivieri al quale tutto si può recriminare fuorché il fatto di non essersi impegnato nel tentare di mantenere, l’ unità, lo Status Quo dell’ IC FORINO -CONTRADA. La decisione dei giudici è attesa tra 15 o al massimo 30 giorni dalla quale si comprenderà definitivamente quale sarà il futuro della scuola legata al dimensionamento scolastico. Daniele Biondi