Forino (Av): Completata la sistemazione di un’ altra arteria cittadina. Rifatto l’asfalto di Via San Pietro. Ultima di una serie di opere che hanno migliorato la condizione cittadina

In questi mesi di nuova Amministrazione Olivieri diverse sono state le opere nuove , ed altre che da tempo attendevano realizzazione. Dal Parco Giochi della Rinascita, al Completamento del Playground di Casaldamato, al Completamento del Campetto di Calcio a Cinque della Struttura Polivalente, alla riapertura definitiva di Palazzo Caracciolo con allocazione del Comune, alle Pensiline di Riparazione dinanzi alle Scuole Forinesi, alla nuova uscita di emergenza alla Palestra Picella che a giorni sarà sistemata con altri lavori, a lavori di tinteggiatura di delle aule scolastiche, l’ elettrificazione di Via Scheda, alla sistemazione di Via Del Gelso o come in gergo da anni veniva chiamata “,Strada dei Fossi”, ed ora in ultimo il completamento del manto di asfalto in Via San Pietro iniziato mesi fa dopo il passaggio della Fibra da parte della ditta appaltatrice ed ora completato dall’ Amministrazione Comunale. Un anno fatto di tante piccole, ma buone cose che certo non hanno stravolto la vita dei Forinesi, ma di sicuro l’ hanno migliorata. Tanto altro ancora attende risposta.

Vedremo nel prosieguo cosa accadrà. Daniele Biondi