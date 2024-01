Forino (Av): A Gonfie Vele le letture “Storie di Natale” ideate dalla dott.ssa Rosalia Spolverino presso il Cappellaio Matto

Ci sono momenti, scatti, iniziative di questo ormai trascorso Natale che si vorrebbe non terminassero mai. Nel Natale Forinese 2023, spiccano sicuramente le “Storie di Natale”, letture e special Reading di racconti natalizi messi in campo, portati avanti, offerti anche quest’ anno dalla dottoressa Rosalia Spolverino ai bambini dai 3 ai 10 della comunità di Forino. Iniziate il 29 Novembre 2023 , si sono concluse il 3 gennaio con i dottori Monica e Patrizia Lo Russo che hanno presentato i loro Albi Illustrati ai numerosi bambini accorsi.

Sold out in tutte le letture, divenute, veri eventi dove meraviglia, condivisione, entusiasmo sono stati i tasselli che hanno animato bambini e genitori in un successo che può essere pienamente inserito nel novero delle iniziative più valevoli e costruttive di questo Natale 2023. Cosa dire: Ad Majora a Rosalia ed al Cartolaio Matto che hanno creduto con convinzione in questo nobile e riuscito progetto di letture natalizie per bambini. Daniele Biondi