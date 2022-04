Flumeri, si vota il 12 giugno, il Sindaco uscente Angelo Antonio Lanza, si candida per il terzo mandato.

Con la definitiva, approvazione del disegno di Legge in Senato, viene esteso il terzo mandato nei piccoli comuni, tra cui è inserito anche il comune di Flumeri, con meno di 3000 abitanti.

Per questo motivo, abbiamo posto alcune domande al Sindaco Angelo Antonio Lanza, in scadenza di mandato, che ha retto il comune di Flumeri negli ultimi 10 anni, dal 2012 al 2022.

Il prossimo 12 giugno si voterà a Flumeri per il rinnovo dell’ Amministrazione Comunale. Con l’approvazione dell’articolo 3 del ddl 2462 da parte del Senato , Lei ha la possibilità di ricandidarsi per il terzo mandato, lo farà ? ” Dopo una seria valutazione con la mia maggioranza,e con me stesso, in particolare ho deciso di ricandidarmi laddove ne avessi avuto possibilità. Credevo arrivasse il censimento , invece ha fatto prima il parlamento e così mi ritrovo nella piena possibilità di correre per il terzo mandato. Non lo faccio con arroganza, ma con senso di responsabilità nei coinfronti di un momento storico così delicato. Ma, ancora con prospettive che andranno necessariamente colte”.

Può fare allora, un bilancio delle cose fatte, che Lei ritiene siano state essenziali dell’interesse comune? ” Ritengo che il bilancio sia di gran lunga positivo. Abbiamo già realizzato diverse strutture ed altre sono in ultimazione (scuola, struttura sportiva, COC in corso), riqualificazione di Via Aurora, nel centro storico. Ma, sono anche spinto dalla consapevolezza , di non aver compiuto quanto previsto e voluto. La pandemia, ha condizionato la vita in tutti i settori e la guerra non fa prendere cose positive a breve. Per cui, molto è stato fatto, ma le cose da fare nel nostro comune sono ancora tante, sia per il completamento di quelle in corso, che in fase di progettazione, soprattutto nelle zone rurali, come l’acquedotto in località Molinella, che servirà, alcune case coloniche, oltre Fiumarella di competenza del comune di Flumeri. Ma, anche altre opere inerenti .le zone periferiche al centro storico ,che saranno finanziate con i fondi PNRR , come l’acquedotto menzionato”.

Cosa lo spinge, a ricandidarsi dopo dieci anni . Non pensa, di aver già dato molto alla comunità flumerese , basta solo pensare ai due anni di COVID? “Anche chi ci critica apertamente, ma in maniera costruttiva , non possiamo cedere ad un’idea di sostituzione amministrativa in maniera tanto improvvisata , è troppo alto il rischio per la nostra comunità. Responsabilmente andremo avanti , e credo, che il popolo non sia ancora stancato di noi. Quindi, ritengo di avere ancora la forza e l’entusiasmo di andare avanti, come nei due mandati precedenti “.

La sua squadra sarà per ovvi motivi, in parte rinnovata. Sarà un rinnovo nelle continuità? Apriamo a chi, con buona volontà , abbia voglia di partecipare per il bene comune. L’inserimento di 5 consiglieri può dare impulso di rinnovamento ed energia nuova importante, partendo da una solida base fatta dall’attuale maggioranza , motivata al punto giusto e con la consapevolezza di avere ancora tanto da lavorare. E, come posto nella domanda, sarà un rinnovo nella continuità amministrativa “

Carmine Martino

