Flumeri (AV), convegno alla Dogana Aragonese, per discutere sul futuro dell’ex stabilimento Irisbus.

Promosso dal Sindaco di Flumeri Angelo Antonio Lanza, si è tenuto ieri sera presso la Dogana Aragonese, un convegno dibattito, dedicato al futuro, dell’ex stabilimento Irisbus di Valle Ufita. Erano presenti oltre alle autorità istituzionali dei paesi che si affacciano sulla Valle Ufita tra i quali abbiamo notato: Raffaele Panzetta ( Sindaco di Villanova Del Battista ), Giuseppe De Pasquale ( Sindaco di Bonito Irpino ), Felice Martone ( Sindaco di Castel Baronia ) e Marcantonio Spera ( Sindaco di Grottaminarda e Consigliere Provinciale), anche operai e sindacalisti tutti interessati a fermare la lenta agonia dell’IIA. Tra i presenti anche il Maresciallo Maggiore Mirko Nocera, Comandante la Stazione Carabinieri di Flumeri, accompagnato dal suo staff.

Il tema del convegno era “ Facciamo Squadra “ ideato dal Sindaco Lanza per un coinvolgimento di tutti istituzioni, sindacato e operai dello stabilimento compresi. Ne è seguito un appassionato dibattito tutto incentrato sul futuro incerto, dello stabilimento e la richiesta agli azionisti in primis di Leonardo, di una maggiore presenza dal punto di vista di supporto finanziario, non come sussidi a perdere, ma per una strategia futura dello stabilimento.

In questa direzione, le istituzioni del comprensorio Valle Ufita e Provinciale si muoveranno, a cominciare da oggi il Sindaco di Grottaminarda terrà un Consiglio comunale aperto a tutti coloro che vorranno portare un contributo. E giovedì 8 febbraio si terrà davanti allo stabilimento IIA un consiglio Provinciale indetto dal Presidente della Provincia di Avellino Buonopane Rizieri, Consiglio Provinciale che si terrà all’aperto antistante lo stabilimento, perché la direzione dello stesso, ha negato la richiesta della Provincia di farlo all’interno e, non se ne capiscono le ragioni, di tale diniego.

Inoltre a richiesta del Sindaco di Flumeri, è stato stilato un verbale del convegno sottoscritto dai rappresentanti istituzionali dei vari settori, da portare a Roma.

Carmine Martino