Incontro tra il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e il Consigliere di Parità della Provincia di Avellino

Nella mattinata di oggi, 15 luglio 2024, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, si è tenuto un significativo incontro tra il Comitato per le Pari Opportunità (CPO) e il Consigliere di Parità della Provincia, il prof. Mario Cerbone. L’obiettivo principale di questo incontro era discutere delle iniziative messe in campo dal CPO di Avellino per promuovere una reale parità di genere e per affrontare tematiche cruciali come la violenza di genere e le discriminazioni sul luogo di lavoro.

Il CPO di Avellino, guidato dall’avv. Giovanna Perna, ha promosso una serie di iniziative itineranti nel territorio irpino con l’intento di sensibilizzare la comunità su queste problematiche, particolarmente rilevanti anche alla luce delle recenti riforme legislative. Questi incontri hanno lo scopo di rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono una piena realizzazione della parità di genere, soprattutto nei settori dove le donne sono tradizionalmente sotto-rappresentate.

Il prof. Mario Cerbone, Consigliere di Parità della Provincia di Avellino, ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa del CPO, sottolineando l’importanza di un approccio dinamico e proattivo nella promozione della parità di genere. Ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale della figura del Consigliere di Parità nel quadro normativo definito dal d.lgs. n. 198/2006, noto come Codice delle pari opportunità, che sancisce il diritto alla tutela antidiscriminatoria di genere.

Durante l’incontro, è stato annunciato che presto sarà firmato un Protocollo d’Intesa tra il CPO e il Consigliere di Parità, mirato specificamente al contrasto della violenza di genere e delle discriminazioni nei luoghi di lavoro. Questo accordo rappresenterà un passo concreto verso l’implementazione di strategie efficaci per promuovere un ambiente di lavoro più equo e inclusivo per tutti.

Il prof. Mario Cerbone ha concluso ribadendo l’importanza di continuare questo percorso collaborativo e ha espresso fiducia nel fatto che le iniziative future avranno un impatto significativo nella promozione della parità di genere nella provincia di Avellino.

In conclusione, l’incontro di oggi segna l’inizio di un impegno congiunto tra istituzioni locali e professionisti del settore legale per affrontare e superare le sfide legate alla parità di genere, confermando l’importanza del dialogo e della collaborazione nella costruzione di una società più equa e inclusiva per tutti i suoi cittadini.