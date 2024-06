EMERGENZA IDRICA: A GROTTAMINARDA DITTA IN SUPPORTO DEI TECNICI DELL’ALTO CALORE.

L’Amministrazione di Grottaminarda, attraverso una Delibera di Giunta, ha dato indirizzo al Responsabile del V Settore affinchè si possa effettuare un affidamento ad una ditta esterna a supporto dei tecnici dell’Alto Calore per la riparazione delle perdite che si verificano sul territorio comunale.

«L’Alto Calore sta riducendo le portate a causa della carenza di risorsa idrica alle fonti principali – spiega il Vicesindaco Michelangelo Bruno – a questo si aggiunge la rete colabrodo che purtroppo ci ritroviamo e viste anche le difficoltà in cui versa l’ente idrico che non riesce a garantire con immediatezza la riparazione di tante perdite, la situazione rischia di diventare davvero insostenibile. Abbiamo quindi ritenuto necessario attivarci stanziando fondi di bilancio per limitare i disagi ai nostri cittadini questa estate e poter intervenire con maggior solerzia sui guasti. In attesa sempre che si superino gli intoppi burocratici e partano i lavori dell’importante progetto per la riduzione della dispersione idrica ed il rifacimento delle reti, grazie al finanziamento di un milione e 667mila euro, nell’ambito della programmazione comunitaria 2021/2027. Abbiamo anche inoltrato nuovamente, con delle integrazioni, all’Ente Idrico Campano, il nostro progetto di rifacimento delle reti idriche pari 8 milioni di euro. Insomma, siamo ben consapevoli e preoccupati per l’emergenza idrica che attanaglia i nostri concittadini, da anni oramai, con le interruzioni quotidiane e non stiamo con le mani in mano».