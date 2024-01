Dopo il percorso dedicato ai Disabili, arrivano negli Scavi di Pompei anche le sedie a rotelle. Grazie al direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel, da oggi agli ingressi di Piazza Esedra e Piazza Anfiteatro sono disponibili sei sedie a rotelle pieghevoli per le persone disabili che ne fanno richiesta previa prenotazione. Da sempre il sito archeologico punta all’inclusione all’accessibilità per tutti. É stato proprio Il Direttore Gabriel Zuchtriegel a testare il percorso senza barriere. “Ho voluto provare personalmente le nuove sedie a rotelle. Ho effettuato tutto il percorso senza mai scendere, ma ci sono ancora alcune criticità su cui lavorare per evitare il rischio di ribaltamento. Provo grande rispetto per chi affronta questa esperienza quotidiniamente. Cerrcheremo di ampliare e migliorare i percorsi”.

Ricordiamo che dal 2016 è attivo nel sito di Pompei il percorso “Pompei per Tutti”, un itinerario di visita facilitato di oltre 3,5 km – con abbattimento delle barriere architettoniche ove possibile – che dall’ingresso di Piazza Anfiteatro consente di attraversare tutta la città antica fino al Foro passeggiando lungo le arterie principali, con accesso ai più significativi edifici e domus. Il percorso consente a tutti, persone con difficoltà motorie, genitori con passeggino, ma anche a tutti i visitatori che prediligono un itinerario più confortevole, di visitare l’area archeologica nella maniera più completa e agevole possibile.

Per usufruire del servizio sedie a rotelle pieghevoli è consigliata sempre la prenotazione alla mail dell’ufficio informazioni pompei.info@cultura.gov.it o chiamando il numero infopoint: +39 081 8575 347. Al momento del ritiro della sedia sarà necessario lasciare un documento di identità.

Nunziata Napolitano