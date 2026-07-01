Domani il grande giorno: Mugnano del Cardinale si prepara all’Intronizzazione di Maria SS. delle Grazie

di Francesco Piccolo

MUGNANO DEL CARDINALE – Mancano ormai poche ore all’inizio dei festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie, patrona di Mugnano del Cardinale. Il paese si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno, capace di richiamare migliaia di fedeli, mugnanesi che rientrano da fuori e pellegrini provenienti dai comuni vicini.

L’attesa entrerà nel vivo mercoledì 1° luglio. Alle ore 20 il Santuario di Santa Filomena ospiterà la tradizionale Veglia Mariana, appuntamento di preghiera che accompagnerà spiritualmente i fedeli verso il grande giorno.

Nel messaggio rivolto alla comunità, il rettore del Santuario, il rettore don Giuseppe Autorino, invita i fedeli a vivere questi giorni come un tempo di fede, fraternità e condivisione. «La Festa Patronale in onore della Madonna delle Grazie è un momento atteso e prezioso per tutta la nostra comunità parrocchiale», scrive il sacerdote, augurandosi che questi giorni possano «ravvivare in noi il senso della famiglia, della condivisione e della fede», affinché tutti possano sentirsi accolti sotto lo sguardo materno di Maria.

Al termine della Veglia ci sarà anche una novità assoluta. Per la prima volta, infatti, la facciata del Santuario di Santa Filomena si illuminerà con la proiezione dell’immagine di Maria SS. delle Grazie, che accompagnerà tutte le serate dei festeggiamenti fino alla loro conclusione, rendendo ancora più suggestiva l’atmosfera della festa.

Giovedì 2 luglio Mugnano del Cardinale vivrà la sua giornata più attesa. Gli uffici comunali resteranno chiusi e il paese si fermerà per celebrare la sua Patrona.

Alle 9.30 don Giuseppe Autorino, come da tradizione, si recherà presso la Casa Comunale per impartire la benedizione alla sede municipale, alla presenza del sindaco Alessandro Napolitano, dell’Amministrazione comunale e delle autorità cittadine. Successivamente il corteo raggiungerà il Santuario di Santa Filomena dove, alle ore 10, prenderà ufficialmente il via il solenne rito dell’Intronizzazione di Maria SS. delle Grazie.

È il momento che tutti aspettano.

La statua della Vergine discenderà lentamente dall’altare maggiore per essere collocata sulla storica paragna, ai piedi dell’altare.

In chiesa calerà il silenzio.

Poi arriveranno gli applausi.

Lunghi.

Spontanei.

Ci sarà chi abbasserà lo sguardo per una preghiera, chi non riuscirà a trattenere le lacrime, chi stringerà tra le mani un rosario e chi affiderà alla Madonna una speranza, un ringraziamento o una richiesta di aiuto.

È un rito che si ripete ogni anno, ma continua a emozionare come fosse la prima volta.

Ogni anno migliaia di fedeli tornano a Mugnano del Cardinale. C’è chi rientra appositamente dai luoghi di lavoro, chi arriva dai comuni vicini e chi percorre centinaia di chilometri pur di vivere il giorno della Patrona.

Dietro ogni dettaglio c’è il lavoro silenzioso del Comitato Festa Maria SS. delle Grazie, formato da uomini e donne che, con dedizione, spirito di servizio e un profondo amore per la Patrona, lavorano per mesi affinché tutto sia curato nei minimi particolari. Un impegno spesso lontano dai riflettori, ma fondamentale per mantenere viva una tradizione che continua a rappresentare il cuore religioso e identitario di Mugnano del Cardinale.

A guidare il Comitato è, da quasi cinquant’anni, il presidente Pellegrino D’Apolito, punto di riferimento dei festeggiamenti, che insieme ai volontari continua a custodire e tramandare una devozione che appartiene all’intera comunità.

Tra poche ore Mugnano del Cardinale tornerà a vivere il suo giorno più importante.

Perché il 2 luglio non è soltanto una festa patronale.

È il giorno in cui un popolo si ritrova davanti alla sua Madre, rinnova la propria fede e riscopre il valore delle proprie radici. Una tradizione che il tempo non è mai riuscito a scalfire e che, ancora una volta, unirà un’intera comunità sotto lo sguardo di Maria SS. delle Grazie.