Mugnano del Cardinale, il grazie della comunità per il patrocinio della Provincia al “Cammino di Santa Filomena”

La concessione del patrocinio morale della Provincia di Avellino al “Cammino di Santa Filomena” continua a raccogliere apprezzamenti nel territorio di Mugnano del Cardinale. Un riconoscimento istituzionale che viene accolto come un importante segnale di vicinanza verso una manifestazione che unisce fede, tradizione e valorizzazione del territorio.

A nome dell’intera comunità mugnanese, don Giuseppe Autorino, dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco e del Comitato Festa Santa Filomena, è stato espresso un sentito ringraziamento al presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, e al consigliere provinciale per la sensibilità dimostrata.

Il patrocinio concesso dalla Provincia viene interpretato come un gesto di grande attenzione non solo nei confronti della devozione verso Santa Filomena, ma anche verso un territorio che da sempre identifica nella sua Santina un forte elemento di identità religiosa, culturale e sociale.

«Questo patrocinio – viene sottolineato – rappresenta un segnale di grande rispetto e di sincera amicizia nei confronti delle comunità del Mandamento Baianese, che continuano a custodire e tramandare una tradizione capace di richiamare fedeli e pellegrini da ogni parte d’Italia».

L’iniziativa del Cammino di Santa Filomena si inserisce infatti in un percorso di valorizzazione dei luoghi della fede e delle eccellenze locali, promuovendo un turismo religioso che unisce spiritualità, storia e scoperta del territorio.

Il ringraziamento rivolto al presidente Fausto Picone e al consigliere provinciale Enrico Montanaro testimonia il clima di collaborazione istituzionale che ha reso possibile questo importante riconoscimento, destinato a conferire ulteriore prestigio a un appuntamento che si candida a diventare un punto di riferimento per l’intera Irpinia.