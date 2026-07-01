Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro, al via il servizio antincendio boschivo: in campo fino al 30 settembre

Da oggi, 1° luglio, prende ufficialmente il via il servizio antincendio boschivo promosso dalla Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro, che resterà operativo fino al 30 settembre per la tutela del patrimonio ambientale e forestale del territorio.

L’iniziativa rappresenta un presidio fondamentale durante i mesi estivi, periodo in cui il rischio incendi raggiunge i livelli più elevati. Le squadre saranno impegnate nelle attività di prevenzione, controllo e pronto intervento, con l’obiettivo di salvaguardare boschi, aree naturali e garantire la sicurezza delle comunità locali.

Un sincero plauso va ai giovani operatori che, con impegno, professionalità e grande senso di responsabilità, hanno scelto di mettersi al servizio del territorio. Il loro lavoro, spesso svolto in condizioni difficili e con temperature elevate, rappresenta un prezioso contributo alla difesa dell’ambiente e un esempio concreto di dedizione al bene comune.

La prevenzione degli incendi è un dovere collettivo. Per questo è fondamentale anche la collaborazione dei cittadini, invitati a rispettare le norme di sicurezza, evitare comportamenti che possano favorire l’innesco di roghi e segnalare tempestivamente qualsiasi principio d’incendio.

La tutela del nostro patrimonio naturale passa anche attraverso il lavoro silenzioso di questi ragazzi, ai quali va il ringraziamento dell’intera comunità per il servizio che svolgeranno nei prossimi mesi.