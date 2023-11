Distretti del Commercio, online l’avviso per i contributi alle imprese: Avellino in pole

Avellino, 28 novembre 2023 – E’ l’ora dei contributi per le attività commerciali . E’ stato pubblicato l’avviso per la concessione di risorse economiche a fondo perduto a sostegno dei negozi al dettaglio localizzati nei Distretti del Commercio istituiti e riconosciuti dalla Regione Campania.

Il Comune di Avellino, lo scorso 16 marzo, è stato il primo ente a vedersi formalmente riconosciuti i due ambiti individuati dalla vicesindaco con delega alle Attività produttive, Laura Nargi . E proprio grazie a questo lavoro, oggi, le attività possono ottenere i fondi. Si tratta dei distretti “ Le vie del Centro” e “La via dei Caracciolo ”, che ricalcano rispettivamente gli assi viari commerciali delle porte Ovest ed Est della città.

I progetti passano ufficialmente alla fase attuativa, quella più attesa. Da una parte, la tutela delle attività commerciali; dall’altra, la promozione e la valorizzazione: queste le finalità principali perseguite con i due Distretti.

Per la vicesindaco Nargi, dunque, si tratta di un importante e tangibile risultato: «La pubblicazione dell’avviso – evidenzia – rappresenta innanzitutto un riconoscimento del prezioso lavoro svolto, al termine di un percorso durato oltre un anno e all’insegna di una forte condivisione. Grazie all’individuazione ed al riconoscimento formale dei nostri distretti , ora, le nostre attività commerciali potranno incamerare concretamente risorse che avevano perduto a causa della pandemia, e utilizzarle per rilanciarsi e strutturarsi. Si tratta di un primo risultato. Aver perimetrato i Distretti del commercio, infatti, ci consentirà di ottenere ulteriori benefici anche in futuro, attraverso ulteriori progetti. E’ fonte di soddisfazione, per me, – chiosa Nargi – constatare che Avellino in questo percorso virtuoso ha fatto da apripista in Campania».

La misura consiste in un contributo una tantum, a titolo di ristoro e senza vincolo di rendicontazione. L’importo del ristoro, concesso in regime de minimis, sarà pari alla misura massima della variazione in diminuzione dei ricavi subita nell’annualità 2020 rispetto all’annualità 2019.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso identità digitale (SPID), intestata al richiedente, accedendo al link https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=wt00037070. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 16 del prossimo 10 gennaio 2024.