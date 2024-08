Decine di Interventi per Incendi: Giornata Intensa per i Vigili del Fuoco di Avellino

I Vigili del Fuoco di Avellino anche oggi cinque agosto sono stati impegnati in decine di interventi riguardanti incendi di Boschi e sterpalglie. Tra i più rilevanti alle ore 17’00 circa, si è intervenuti ancora sulla montagna di Montevergine dove tre squadre hanno lavorato fino alle 20’00 circa per avere ragione delle fiamme e limitare i danni. Altri comuni interessati dai Roghi sono stati, Montoro, Montefredane, Montefalcione, Nusco e Chiusano San Domenico. Ovviamente non sono mancati altri tipi di interventi, come quello effettuato a Mugnano del Cardinale in via Sirignano, dove è andata a fuoco un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area, e per la donna alla guida solo tanto spavento ma nessuna conseguenza.