Davide Lo Surdo entra nella storia. La sua chitarra consacrata in un Museo 

Davide Lo Surdo, nato a Roma il 24 luglio 1999, è un chitarrista italiano considerato una leggenda vivente per riconosciuto come il chitarrista più veloce della storia della musica dalla rivista Rolling Stone e la sua chitarra è stata conferita permanentemente al Museo Americano, “Sigal Music Museum”, dove sono conservati strumenti suonati da Mozart, Beethoven e Chopin. Lo Surdo è stato incluso anche nel libro dedicato alla storia della musica “Rock Memories 2” scritto da Maurizio Baiata, insieme ad artisti leggendari come i Beatles, i Pink Floyd e Jimi Hendrix.

Recentemente anche il quotidiano “El Mercurio” ha definito Lo Surdo come una “Leggenda vivente della storia della musica”.

Il record di 129 note al secondo è stato ufficializzato nel 2019 ai Sanremo Music Awards di Venezia dove Davide Lo Surdo è stato premiato come il chitarrista più veloce di tutti i tempi.

Anche la rivista messicana GuitarraMX lo ha riconosciuto come il chitarrista più veloce della storia dedicandogli la copertina della rivista di luglio 2021 durante il suo tour latinoamericano.