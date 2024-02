Dall’Impero Romano all’Impero dei Casinò: l’influenza dell’Italia sulle slot moderne

Dal grandioso Colosseo dell’antica Roma all’eleganza moderna dei casinò italiani, la storia del gioco d’azzardo in Italia è un affascinante racconto di evoluzione culturale. I giochi di dadi quelli con le carte, slot machine con a tema proprio la città, il fenomeno delle lotterie e la creazione dei casinò hanno contribuito alla popolarità di queste forme di intrattenimento online.

Le slot machine con a tema l’Antica Roma

A dimostrazione di quanto l’antica Roma abbia influenzato il mondo odierno del gambling, basta dare uno sguardo ad alcune strutture fisiche come ad esempio il Caesar Palace di Las Vegas che è una vera e propria riproduzione di antichi palazzi tipici dell’Impero romano. Se poi si da uno sguardo sul panorama online ci si accorge anche che le slot con a tema quest’epoca storica sono tantissime. Grazie a ciò gli utenti si ritrovano ad esempio nel mezzo di un’arena di gladiatori e hanno a disposizione simboli ordinari che cadono su cinque rulli tipo un imperatore, un ritratto femminile, la tigre, un carro e lo scudo. Ci sono poi altri simboli che fungono da moltiplicatori con valori fino a x10. Il ritratto del gladiatore ad esempio sostituisce tutte le icone tranne quelle scatter. Quando arriva in posizione centrale, si espande fino a coprire l’intera bobina. Il simbolo Super Wild invece può apparire sul rullo più a destra e se ciò accade viene attivata l’opzione premio con l’inizio di un respin, durante il quale un jolly vola oltre ciascuno dei cinque rulli a sinistra e il resto dei simboli scompare. Dopo essersi fermati nelle celle che non contengono il ritratto di un gladiatore, appaiono le altre icone e vengono calcolate le vincite.

Le slot machine intitolate a famosi imperatori romani

Il rilascio della slot machine dedicate all’antico impero romano è stato il risultato di una collaborazione tra la Neon Valley Studios e la Microgaming. I personaggi centrali di questi giochi spesso sono i più famosi imperatori come ad esempio Augusto che da il nome all’omonima slot. Il suo ritratto può occupare da una a tre celle verticalmente, mentre sui rulli compaiono anche i simboli dell’anello, dell’elmo, del calice, del pugnale e delle carte. Il simbolo Wild se appare sostituisce tutti gli altri , ad eccezione dello scatter e della moneta. Quest’ultimo apre l’accesso al bonus cumulativo. Dopo che una moneta appare su questo rullo, viene posizionata sopra di esso e quando entrambe le celle rotonde sono piene, uno stendardo jolly piegato si fermerà sul rullo corrispondente.

Le slot machine con a tema i mitici gladiatori

Un’altra inconfutabile prova di quanto l’antico impero romano abbia le odierne slot machine, viene fornita dalla presenza dei mitici gladiatori. In una di esse progettata con 5 rulli e 25 linee fisse ad esempio compaiono simboli alfanumerici, di carte, ritratti di 4 gladiatori e un jolly a forma di tigre. Le immagini dei guerrieri possono essere ingrandite per l’intera lunghezza della bobina. Il gameplay include tra l’altro 5 opzioni di premio casuali contemporaneamente. Tre simboli scatter sulla griglia attivano invece i giri gratuiti, che ricordano il round bonus della storia. Dopo aver iniziato, il giocatore sceglie uno dei gladiatori Spartacus o Amazon e poi inizia i giri, in cui l’eroe combatte con i guerrieri, ricevendo pagamenti per ogni nemico sconfitto. La serie continua fino alla vittoria di una delle parti. La slot è caratterizzata da un’elevata volatilità, e vanta un RTP del 96%, decisamente ottimo per chi la sceglie come opzione di gioco.

I più noti sviluppatori di slot con a tema l’impero romano

Tra i più noti sviluppatori di software per casinò online c’è la Pragmatic Play, un importante fornitore del settore e che è uno dei più famosi rinomati nella creazione di slot con a tema l’antica Roma. Il suo impegno nel fornire un’esperienza di gioco straordinaria con un ricco contesto storico è evidente; infatti, le slot a tema Antica Roma di questo noto sviluppatore trasportano i giocatori nella grandiosità dell’Impero Romano, con maestosi Colossei, leggendari gladiatori, potenti imperatori e simboli romani iconici. Queste slot non solo catturano l’essenza dell’ antica civiltà che dominò il mondo, ma offrono anche un gameplay coinvolgente con emozionanti funzionalità bonus che consentono ai giocatori di intraprendere epiche ricerche di ricchezza e gloria.