Dal vivaio a via San Rocco, è arrivato a Flumeri l’albero di abete a simboleggiare il Natale.

Come ormai da anni si rinnova la tradizione dell’albero nel cuore del centro storico di Flumeri, però, non più in piazza Mercato, dove invece è stato installato un cubo di luci fosforescenti, ma su via San Rocco adiacente alla chiesa dedicata al Santo. Si tratta di un piccolo abete, di altezza di circa quattro metri, che proviene da un vivaio ed è stato piantato in modo duraturo e fornito dal Comune di Flumeri. La nuova location, evidentemente è stata scelta, per evitare assembramenti la domenica in piazza Mercato, sede del mercato settimanale.

Ieri sera 8 dicembre, come ogni anno all’imbrunire si sono accese le luci dell’albero, alla presenza di numerosi bambini, accompagnati dai loro genitori. In concomitanza, è giunta a Flumeri per la tappa n. 52 anche la carovana del Pino irpino, che si è fermata accanto all’ Albero per la gioia di tutti i bambini.

Hanno preso parte alla manifestazione, Angel Masucci ( Assessore alle attività sociali del Comune di Flumeri ), Antonietta Raduazzo ( Consigliere CSV Irpinia Sannio ETS ), Maria Grazia Guerriero ( Vice Presidente Associazione Bagliori di Luce ODV di Flumeri ) e Maria Spina ( Associazione PANACEA ODV ) che ha fornito l’Autoambulanza.

L’evento, realizzato tutto all’insegna del volontariato.

Con l’evento dell’Albero realizzato come ogni anno dall’Associazione Bagliori Di Luce ODV, è iniziato a Flumeri, il periodo più magico dell’anno. Nel periodo, che va dall’ 8 dicembre fino all’Epifania, Flumeri si animerà con altre iniziative, portate avanti in primis dalla Parrocchia, dalla Pro Loco, dal circolo ARCI di Flumeri e dal Forum dei Giovani. L’Amministrazione Comunale, fornirà per gli eventi programmati una tenda struttura, che sarà posta su piazza San Rocco, dove si effettueranno al coperto tutte le manifestazioni, che saranno numerose. Da quanto si deduce dal dibattito sul web, il Comune, metterà a supporto dei vari eventi la somma di circa 20.000 Euro, di cui 10.000 Euro sono solo per il noleggio della struttura + altre spese per renderla operativa ( cifra, non indifferente dati i tempi critici di bilancio ). A cui vanno aggiunte, anche le altre spese, per l’illuminazione per il periodo Natalizio, delle vie del centro storico e di piazza del Giglio.

Carmine Martino