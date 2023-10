Da Brusciano la Paranza Volontari per la Festa di Nola 2024 Corporazione Ortolano

di Antonio Castaldo

A Brusciano, domenica 8 ottobre 2023, presso la sede dell’Associazione Giglio Ortolano 1875, angolo viario Semmola, De Ruggiero, Padula, è stato issato lo Striscione del Giglio Ortolano di Nola 2024 alla presenza del Sindaco di Brusciano, Avv. Giacomo Romano, con il Presidente della compagnie bruscianese Lugi Monda ed il Capoparanza Antonio Sposito “O’ Marano”, i cullatori “Volontari Bruscianesi” insieme ai committenti nolani, Gaetano Vecchione, Vicepresidente, con il papà Giuseppe, Presidente, decano dei Maestri di Festa a Nola, fondatore della “Corporazione dell’Ortolano” che a Nola nella Festa dei Gigli 2024 saranno protagonisti con “La Festa del Popolo” nel suggellare un Quarantennio di attività e successi. A Brusciano, domenica scorsa, subito dopo aver issato lo striscione indicante “Ortolano 2024-La Festa del Popolo-Paranza Volontari Bruscianesi-Maestri di Festa Sig.ra Celestina Della Gala- Firmatario Sig.ra Carmela Marigliano-Famiglia Vecchione La Storia Continua”, con i roboanti fuochi pirotecnici, come nelle immagini del sociologo e giornalista, Antonio Castaldo, postate da Giuseppe Pio Di Falco, per IESUS Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali, all’indirizzo web, https://www.youtube.com/watch?v=kUe-HAb5bmA , sono stati espressi i saluti dei convenuti e condivisi brindisi e dolciumi, https://www.youtube.com/watch?v=wW72vxm35bA .

Fra i tanti presenti, insieme al Sindaco, Avv. Giacomo Romano, per l’Amministrazione Comunale di Brusciano, vi erano l’Assessora alla Cultura, Monica Cito, la Presidente del Consiglio Comunale, Felicetta Frattini, con il suo Vice, Dott. Giovanni Auriemma ed i Consiglieri Comunali, Nicola Di Maio e Concetta Addeo. Poi nella solidarietà giglistica hanno partecipato i rappresentanti delle diverse associazioni dei Gigli di Brusciano e del mondo politico e culturale, la delegazione del Partito Democratico guidata dal Segretario Cittadino, Ing. Pasquale Coppola e quella dell’Associazione “Brusciano SiCura” guidata dal Dott. Antonio Castaldo, ex Consigliere Comunale di Brusciano.

Il Sindaco Avv. Giacomo Romano ha così espresso via social la sua soddisfazione: “Stamattina abbiamo suggellato una grande alleanza, una di quelle storiche, l’alleanza tra due popoli: Bruscianesi e Nolani nel solco di due profonde passioni che modificano il DNA di questi due popoli: l’amore per i santi e la passione per il sacro legno. Con i @Volontari Bruscianesi che rappresenteranno l’intera comunità di Brusciano e la famiglia Vecchione che porterà alto il gonfalone della corporazione del giglio dell’Ortolano a Nola cercheremo di riscrivere una storia già prestigiosa rappresentata dal grande Fiore D’amato il nostro Ciurilll o’ Capellon. Lasciatemi ringraziare tutti gli amministratori presenti all’evento che non lasciano mai sola la città e il sociologo @antoniocastaldo che con la sua professionalità rende sempre un tocco di grande cultura al nostro Paese. Avanti a testa altissima per l’onore dei nostri Padri e l’orgoglio dei nostri figli. W Brusciano W Nola!”

Domenica pomeriggio 15 ottobre 2023 a Nola, il Comitato “La Festa del Popolo” per l’edizione festa del Giglio dell’Ortolano 2024, effettuerà la cerimonia della “Bandiera” e dopo il rituale scambio con l’uscita della Bandiera. Dopo lo scambio presso il Duomo di Nola, il corteo proseguirà per la sede associativa di Via Mozzillo. In serata nei pressi della vicina Piazza Collegio ci saranno i festeggiamenti con musica, street food e spettacolo pirotecnico offerti dai Maestri di Festa a tutta l’invitata Cittadinanza.

Per l’intrapresa iniziativa giglistica “Famiglia Vecchione La Storia Continua” nel Giugno Nolano 2024, nella Ballata del Giglio per la “Corporazione dell’Ortolano”, Capoparanza, assistenti e tecnici, cullatori della “Paranza Volontari Bruscianesi” unitamente al popolo di Brusciano, tutti insieme renderanno omaggio a San Paolino nella Festa dei Gigli di Nola che dal 2013 è nella salvaguardia dell’UNESCO “Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’Umanità” nella “Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane” insieme alla Macchina di Santa Rosa di Viterbo, alla Varia di Palmi e alla Discesa dei Candelieri di Sassari.