Cresce l’attesa per la VI STraComiziano

L’ASD Gruppo Sportivo Santa Croce di Comiziano e’ lieta di annunciare che i preparativi per la stracittadina Comizianese sono iniziati.

Dopo il successo della passata edizione, che ha visto Comiziano “invasa” da circa 1000 runners provenienti da tutta la regione anche quest’anno si attende una massiccia partecipazione di atleti.

Il successo della manifestazione, che’ puo’ vantare uno dei migliori fondi stradali del circuito corse in campania, e’ legato all’ottima gestione del percorso di gara (2 giri da 5 Km interamente nel Comune di Comiziano) ottimamente chiuso al traffico veicolare grazie alle sinergie consolidate nel tempo tra istituzioni comunali e l’ASD Gruppo Sportivo Santa Croce.

” Da quest’anno a Comiziano si corre anche per dire no alla Violenza di Genere ed ognuno dei partecipanti, grazie alla Cereria Muto Italo srl, trovera’ nel pacco gara una candela, simbolo di tolleranza, luce e speranza di un futuro migliore” Annuncia il presidente Antonio Santella che, come al solito, rinnova l’invito a tutta la cittadinanza comizianese di godersi lo spettacolo di questo sport ed incitare con scroscianti applausi tutti i partecipanti alla gara.