Contrada (Av): Il Covid non ferma le grandi opere pubbliche

Nonostante il Covid Contrada va spedita verso la realizzazione di molteplici opere pubbliche che stanno davvero modificando e migliorando il paese irpino alle falde del Monte Faliesi. L’ Amministrazione De Santis possiamo ben dire che ha saputo tramutare in forza la precarietà di questi due anni di Pandemia. Un grosso rifiorire di novità che sta mutando, migliorando sotto tanti punti di vista il Comune Irpino. Per riallacciarci a quanto esposto riportiamo le complete ed esaustive parole del Sindaco Pasquale De Santis che meglio di ogni altra persone ci può dettagliare il tutto nei minimi particolari : “La profonda azione di rinnovamento del nostro paese, iniziata con l’attuale Amministrazione Comunale, è inarrestabile.

Nonostante la crisi sanitaria che stiamo vivendo, la corsa alla sistemazione e alla cura del Nostro amatissimo Paese procede senza sosta, impegnando tecnici comunali e consulenti esterni di comprovato ed elevato spessore. I progetti posti in campo sono molteplici e mai tanti cantieri si erano visti a Contrada dal post terremoto.

Tante ancora le cose da fare e tante ancora da perfezionare, il tempo rispetto ai finanziamenti e alla progettualità da porre in campo è sempre troppo poco. Il supporto di tecnici di qualità, la scelta delle opere da realizzare e la correttezza nello svolgimento delle gare d’appalto stanno premiando le scelte amministrative del Popolo contradese.

Intanto corrono veloci i lavori della palestra comunale, sono stati ultimati i lavori di sistemazione e pavimentazione di via Carlo Villa, da ieri riaperta al pubblico transito.

A breve anche Piazza Carlo Villa sarà riqualificata con risanamento e sostituzione dei basalti rovinati dal tempo.

Gli arredi urbani sono in attesa di essere posizionati in Piazza Monte Arena e in Piazza Carlo Villa, che diventeranno il fiore all’occhiello di Borgo Ospedale. Ultimati i lavori della biblioteca comunale, nella quale i ragazzi del servizio civile supporteranno gli alunni della scuola di Contrada in difficoltà con un servizio di doposcuola pomeridiano. Stamane sono iniziati i lavori per l’adeguamento dei servizi igienici in Piazza Mercato e la contestuale sistemazione delle aree a verde.” Daniele di Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo