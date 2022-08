Contrada (Av): Oltre 3 milioni di euro al Comune Irpino per la Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia

Ancora buone, anzi ottime notizie per il Comune di Contrada in ottica opere pubbliche legate agli edifici scolastici e scuole dell’ Infanzia. Infatti il Comune irpino ha avuto finanziato dal MIUR una cifra pari a ben Tre Milioni di Euro per la “Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti”

Grandissima la soddisfazione del Sindaco De Santis il quale con la sua amministrazione ha accolto la notizia con gioia e compiacimento . Ecco le sue parole ” CONTRADA C’E’!!! Pubblicata la graduatoria degli asili nidi e delle scuole dell’ infanzia finanziati dal MIUR.

L’avviso intende far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0- 3 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti. Sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia.

Il progetto del Comune di Contrada è stato ammesso per euro 3.175, 069.

Contrada c’è e ci sarà ancora fino a quando ci saranno persone proiettate al futuro e che credono fermamente nel progresso e nello sviluppo del paese.” Daniele Biondi