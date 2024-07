Consiglio comunale a San Marzano sul Sarno: grande partecipazione della cittadinanza. Eletto il presidente dell’assise ed ufficializzate le deleghe agli assessori

È stata grande la partecipazione dei cittadini al primo consiglio comunale dell’era Andrea Annunziata, sia in presenza presso il Palazzo di città, sia in streaming. “Finalmente i nostri concittadini hanno voglia di prendere parte alla vita politica marzanese, e di volerlo fare in maniera attiva e attenta”, hanno spiegato dalla maggioranza.

Durante la prima seduta dell’assise marzanese, tenutasi nella mattinata di sabato scorso, è stato anche nominato il presidente del consiglio comunale. Si tratta della consigliera comunale Luisa Maiorano. Ufficializzata anche la composizione della giunta Annunziata, con la nomina del vicesindaco Vincenzo Marrazzo ed il conferimento delle deleghe di competenza, oltre che allo stesso Marrazzo, agli assessori Colomba Farina, Pasqualina Forsellino, l’ingegner Franco Grimaldi e Raffaele Belvedere.

Il sindaco Andrea Annunziata, dopo il giuramento ha comunicato le linee programmatiche della sua amministrazione comunale, ed ha manifestato apertura a tutte le forze politiche di opposizione per ciò che concerne le proposte importanti per la collettività.

Il consiglio comunale si è poi avviato alla conclusione con la nomina dei componenti della commissione elettorale, con un consigliere effettivo ed un supplente, sia per la maggioranza che per l’opposizione, nonché con la nomina dei componenti della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Sono dunque Giovanna “Genny” Grimaldi e Salvatore Annunziata gli effettivi per tale commissione, e Antonio Gaudioso e Biagio Calabrese nominati invece supplenti.

Consigliere comunale eletto per la commissione dei giudici popolari è stata la capogruppo di maggioranza, Filomena Fallo.