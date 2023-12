Conosciamo e Raccontiamo la Disabilità, lunedì dibattito del MID alla Misericordia di Avellino

All’incontro dibattitto di Lunedi del M.I.D. tra gli ospiti anche l’Associazione I nodi d’amore di Siena e l’Associazione Il cuore tra le mani A.P.S. di Castellammare di Stabia.

All’ iniziativa del M.I.D. in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità Incontro Dibattitto sul Tema “Conosciamo e Raccontiamo la Diversa Abilità”, organizzata in collaborazione con il Responsabile dell’U.O.C. di Riabilitazione dell’A.S.L. di Avellino Dr. Mariano Malanga, la Misericordia di Avellino, la Dottoressa Angela Marcarelli, Coordinatrice dell’Assemblea Territoriale Cittadinanzattiva Montefalcione- Avellino- Bassa Irpinia, la Rete Tribunale per i diritti del malato di Avellino, l’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), con il Patrocinio morale dei Comuni di Mercogliano e Pietradefusi, della I.H.R.C. (Internazional Human Right Commission in Italy) e di Cesvolab centro Servizi per il Volontariato e con il sostegno della Santaniello Moto S.R.L.S. di Comiziano (Na), che avrà luogo Lunedi 4 Dicembre 2023 alle ore 17:00 nel Salone della Confraternita di Misericordia di Avellino in Via Padre Romualdo Formato interverranno tra gli ospiti che saranno presenti anche Giovanni Gravilli Presidente dell’Associazione I Nodi d’Amore di Siena e Referente Parlamentare sulle Tematiche della Disabilità del Parlamento Italiano col quale faremo insieme cenno anche rispetto alla questione regionale della Regione Campania delle ambulanze inesistenti per coloro che devono effettuare trattamenti e visite salva vite, oltre alla partecipazione delle Associazioni Il cuore tra le mani A.P.S. di Castellammare di Stabia e Alta Irpinia Solidale con il suo Presidente l’amico Vitale Recce.

Un evento imperdibile a cui invitiamo tutta la cittadinanza in particolar modo ad intervenire tutta, soprattutto quella cittadinanza da sempre sensibile verso queste problematiche importanti delle disabilità dove veramente Nessuno Oltre le barriere deve o dovrà sentirsi “Escluso”.