Concorsi Pubblici Settembre 2024: Quali sono i bandi più interessanti

Se sei alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore pubblico, settembre ti offre una serie di concorsi pubblici ai quali puoi partecipare.

I bandi sono diversi e coprono una vasta gamma di settori e profili professionali.

Questi concorsi rappresentano un’occasione unica per ottenere un impiego stabile e duraturo nella Pubblica Amministrazione.

Puoi controllare i vari bandi di concorso, come da normativa, sul portale ufficiale InPa oppure su siti specializzati, seri e aggiornati come Concorsipubblici.com. Non perdere l’occasione di partecipare a queste selezioni. Consulta i bandi di concorso e scegli quello giusto per te e invia la tua candidatura.

Assicurati di preparare tutta la documentazione necessaria e di seguire attentamente le indicazioni dei bandi ufficiali per non perdere l’opportunità di partecipare a queste selezioni.

Concorso Pubblico per 1000 posti come conducente presso il Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 1000 conducenti di automezzi a tempo indeterminato.

Requisiti: patente di guida, disponibilità a lavorare su tutto il territorio nazionale e aver conseguito il diploma di scuola secondaria.

Scadenza: 25 settembre 2024.

La domanda va inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale InPa.

Concorso per 10 tecnici di laboratorio all’Ospedale Maggiore della Carità di Novara

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara ha indetto un concorso pubblico per assumere 10 tecnici sanitari di laboratorio biomedico a tempo indeterminato.

Il concorso prevede una selezione sia per titoli che per esami. Per candidarti, dovrai presentare la tua domanda entro il 29 settembre 2024.

Per partecipare al concorso devi possedere uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico: questo è il titolo di studio più recente e comunemente richiesto.

in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico: questo è il titolo di studio più recente e comunemente richiesto. Diploma universitario in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico: un titolo di studio precedente, ma ancora valido.

in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico: un titolo di studio precedente, ma ancora valido. Altri diplomi o attestati riconosciuti come equivalenti al diploma universitario: in questo caso, è necessario verificare che il titolo sia stato riconosciuto ai sensi delle leggi vigenti e che consenta l’esercizio della professione di tecnico di laboratorio biomedico.

Le domande vanno spedite esclusivamente in modo telematico tramite il sito ufficiale dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara.

Concorso Pubblico per un Consigliere della CONSOB

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) seleziona un giornalista per un posto di Consigliere, area manageriale e alta professionalità.

Il contratto è a tempo determinato di cinque anni, rinnovabile una volta. La sede di lavoro è a Roma.

Requisiti essenziali per partecipare:

Titolo di studio: laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento). Sono ammessi anche titoli di studio conseguiti all’estero, purché riconosciuti equivalenti in Italia.

laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento). Sono ammessi anche titoli di studio conseguiti all’estero, purché riconosciuti equivalenti in Italia. Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti: è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine nazionale dei giornalisti – Elenco professionisti da almeno cinque anni, alla data di scadenza del bando.

è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine nazionale dei giornalisti – Elenco professionisti da almeno cinque anni, alla data di scadenza del bando. Esperienza lavorativa: è richiesta un’esperienza lavorativa di almeno cinque anni come redattore in redazioni economico-finanziarie di testate giornalistiche. Tale esperienza deve essere attestata alla data di scadenza del bando o essere cessata da non più di sei mesi.

La domanda deve essere spedita telematicamente utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito della Consob, alla voce Candidature. Non sono ammesse altre forme di

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Scadenza candidature: 20 settembre 2024.

Concorso Pubblico per 2 Tecnici Amministrativi presso il Politecnico di Milano

Il prestigioso Politecnico di Milano ha indetto una selezione pubblica per due posizioni di Tecnico Amministrativo. Si tratta di un’ottima opportunità per entrare a far parte di un’istituzione di rilievo nel panorama accademico e di ricerca italiano.

I vincitori di concorso saranno inseriti a tempo indeterminato nel Dipartimento di Meccanica e si occuperanno di gestire le attività contabili e amministrative relative ai progetti di ricerca e alle attività didattiche.

Il bando è aperto a tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti, tra cui:

Titolo di studio: laurea in Economia o discipline affini

laurea in Economia o discipline affini Esperienza: preferibile esperienza pregressa in ambito contabile e amministrativo

preferibile esperienza pregressa in ambito contabile e amministrativo Competenze: ottima conoscenza della lingua inglese, padronanza degli strumenti informatici, capacità di analisi e problem solving

Per partecipare al concorso è necessario presentare la domanda di ammissione entro il 30 settembre 2024 in via telematica sul portale InPa.

Tutte le informazioni dettagliate sulla procedura di selezione, i requisiti richiesti e la modulistica sono disponibili sul sito web del Politecnico di Milano.