COMIZIANO. Festeggiata la festa dell’albero nel Plesso della Scuola Primaria di Comiziano

Lo scorso giovedì, 23 Novembre, nel Plesso della Scuola Primaria di Comiziano, si è tenuta una lezione, come momento conclusivo della Festa dell’Albero.

Sono intervenuti: il Vicario del Commissario Straordinario del Comune di Comiziano, dott. Angelo Marchetti, il responsabile Affari generali e Polizia municipale, la dott.ssa Rita Marino e la dott.ssa Francesca Petti, responsabile Demografici.

Insieme a loro, alcuni agenti della Guardia Forestale, della Protezione Civile, della Polizia municipale, accompagnati da due Carabinieri.

Per prima, ha preso la parola la Guardia forestale, che ha spiegato in cosa consiste il loro lavoro di protezione e salvaguardia della flora e della fauna.

Alcuni alunni sono intervenuti, per sottolineare l’importanza degli alberi, per la vita dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi.

Hanno, poi, preso la parola gli operatori della Protezione civile: questi hanno spiegato ai presenti, che la loro attenzione, insieme a quella della Polizia locale, è rivolta alla popolazione e alla incolumità pubblica, in caso di pericolo o di imminenti calamità. Cercano, inoltre, di non creare allarmismo tra i cittadini, per garantire la urbana sicurezza.

I bimbi sono rimasti molto affascinati dalla divisa e dall’importanza che questi corpi rappresentano nel mondo in generale.

È stata una bellissima esperienza!