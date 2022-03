COLDIRETTI AVELLINO E LILT INSIEME PER PROMUOVERE CIBO E STILE DI VITA SANO

La prevenzione oncologica e le produzioni agroalimentari irpine insieme per promuovere un corretto stile di vita all’insegna della dieta mediterranea. Coldiretti Avellino e l’associazione LILT, con il patrocinio della città di Avellino, organizzano in piazza Kennedy sabato 19 e domenica 20 marzo dalle 9 alle 13 un appuntamento che mette insieme le visite senologiche gratuite con il mercato di Campagna Amica.

L’obiettivo dell’iniziativa è divulgare le tematiche legate alla prevenzione e al mangiare bene per vivere, privilegiando e promuovendo i prodotti del territorio irpino, che vanta prodotti agroalimentari conosciuti in tutto il mondo. È prevista la presenza di un camper gestito da medici volontari, al fine di creare una sensibilizzazione nella popolazione sull’importanza della prevenzione, offrendo in particolare visite gratuite per diagnosi precoci del tumore al seno.

Gli stand di Campagna Amica diventeranno luogo ideale di incontro tra agricoltori e cittadini, dove confrontarsi e scoprire il legame profondo tra alimentazione, turismo, ecologia, salute e benessere, incentivando così un nuovo stile di vita. L’impegno è sviluppare un dialogo aperto ed intenso con il cittadino consumatore per valorizzare le risorse agricole del territorio, ma anche per spiegare che una corretta alimentazione e la prevenzione sono i capisaldi del benessere. Sono previste attività didattiche per i più piccoli con l’agriasilo di Campagna Amica.

La collaborazione con LILT – presieduta dal dottor Mario Rodolfo Alfredo Belli – è nata in occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, promossa ogni anno dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nel mese di marzo. Istituito nel 2001 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’evento ha l’obiettivo prioritario di educare la popolazione alla lotta attiva contro il cancro. Coldiretti Avellino ringrazia il sindaco di Avellino Gianluca Festa per aver accolto l’invito e per aver accordato il patrocinio ad un evento che vedrà un giusto connubio tra medicina ed alimentazione.

