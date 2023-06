CIMITILE. “Un nuovo modello per la promozione turistica dell’Ager Nolanus”, organizzato ieri nell’ambito della XXVIII edizione del Premio Cimitile

Si è svolto ieri, nel complesso basilicale di Cimitile, l’incontro dal titolo “Un nuovo modello per la promozione turistica dell’Ager Nolanus”, organizzato nell’ambito della XXVIII edizione del Premio Cimitile . L’evento, articolato in una sessione mattutina (Le basiliche di Cimitile e l’area nolana. Turismo archeologico e religioso) e una pomeridiana (Il turismo archeologico in Campania), ha visto la partecipazione di personalità delle istituzioni e degli enti locali, chiamati a confrontarsi sul tema della valorizzazione del territorio.

Sono intervenuti nella I sessione il Dott. Felice Napolitano (Presidente della Fondazione Premio Cimitile – Coordinatore dell’incontro), Avv. Filomena Balletta (Sindaco del Comune di Cimitile), Avv. Carlo Buonauro (Sindaco di Nola), Don Giovanni De Riggi (Docente Storia della Chiesa I.S.S. R. Nola – Parroco di Cimitile), Arch. Giacomo Franzese (Direttore del Museo Storico Archeologico di Nola), Dott.ssa Antonia Solpietro (Direttore Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Nola), Dott. Mario Cesarano (Soprintendenza A.B.A.P. per l’Area Metropolitana di Napoli), Prof. Carlo Ebanista (Docente di archeologia cristiana e medievale Università del Molise), On. Dott. Felice Di Maiolo (Componente Commissione Turismo Regione Campania), S. E. Mons. Francesco Marino (Vescovo di Nola)

Con questo convegno la Fondazione Premio Cimitile, che da quasi un trentennio opera nel settore della promozione dei beni culturali, ha voluto sensibilizzare le istituzioni e gettare le premesse per la definizione di una strategia di marketing turistico-culturale finalizzato ad incrementare il flusso dei turisti in tutto l’arco dell’anno.

Durante la II sessione sono interventi il Dott. Mario Cesarano (Soprintendenza A.B.A.P. Area Metropolitana di Napoli – Coordinatore dell’incontro), Arch. Mariano Nuzzo (Soprintendente ABAP per l’Area Metropolitana di Napoli), Dott. Giuseppe Scanu (Presidente della FIAVET Campania – Basilicata), Dott. Ciro Cacciola (Direttore Generale del Museo MAV di Ercolano), Dott. Fabio Pagano (Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei), On. Dott. Giovanni Mensorio (Presidente Commissione Turismo Regione Campania), On. Dott. Felice Casucci (Assessore Semplificazione Amministrativa e Turismo Regione Campania).

Come è evidente, il filo conduttore di questa iniziativa è l’Area Nolana, un territorio ricco di arte, storia, cultura, religione, che custodisce una singolare densità di monumenti archeologici, musei e santuari, la cui fruizione se messa in rete, senza alcun dubbio, fornirà un nuovo impulso in termini di sviluppo economico ed importanti ricadute nel settore turistico.

Come ha evidenziato nell’intervento di chiusura l’on. Felice Casucci, assessore regionale al Turismo e alla Semplificazione amministrativa della Campania, per definire e guidare il rilancio e lo sviluppo del territorio occorre declinare l’offerta turistica dell’agro nolano in una chiave europea e internazionale. Per fare ciò è necessario formare partnership culturali ed economiche tra le città del territorio sviluppando una vision di sistema che permetta non solo di fornire sostegno alla ricerca e allo studio, ma anche di creare nuove opportunità occupazionali per la popolazione locale nel settore del turismo.