Cimitile, si è concluso il progetto “Noi contro il bullismo”

Si è concluso il progetto “Noi contro il bullismo”, messo in campo nella scorsa consiliatura dall’ex assessore alle Politiche sociali, Joselita Ruggiero Malagnini, oggi consigliere comunale di opposizione con “Coraggio Cimitile”.

Si è trattato di un percorso che ha coinvolto i ragazzi del Comune delle Basiliche su una tematica estremamente attuale e delicata, affinché gli stessi siano informati su un fenomeno – quello del bullismo – purtroppo in crescita – e formati alla cultura della sensibilità e del rispetto dell’altro.

Il progetto – sviluppato presso l’istituto comprensivo Guadagni e curato dalla cooperativa sociale “Giulia” del referente Domenico Toppi – si è fondato su approccio finalizzato a trasmettere agli studenti abilità pro- sociali, empatiche e di autoregolazione emozionale. “Sono davvero soddisfatta del risultato di questo progetto – afferma il consigliere Malagnini – è stata un’ esperienza formativa significativa che spero possa avere seguito. Bisogna partire dai nostri ragazzi, tutelandoli da ogni forma di violenza, ed in questo la cultura e la formazione possono fare tanto. Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto questa iniziativa” Joselita Ruggiero Malagnini Cooperativa sociale Giulia