CIMITILE. Prende il via la IX edizione di “Percorsi al femminile”

Nell’ affascinante e prezioso complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, giovedì 15 settembre 2022 dalle ore 18, prenderà il via la IX edizione di “Percorsi al femminile”. La rassegna di arte, scienza, cultura, sport, gastronomia e solidarietà è organizzata dal Centro Italiano Femminile – sez. comunale di Cimitile – e patrocinata dalla regione Campania oltre che dal comune di Cimitile. Quest’anno il programma riprenderà del tutto la classica tabella di marcia con le tre canoniche serate che da sempre caratterizzano la manifestazione.

Protagoniste indiscusse, come sempre, le Donne. Il parterre 2022 ci regalerà sicuramente tante emozioni, per la presenza di grandi donne che ogni giorno si impegnano per dare valore, volto e forma al mondo femminile.

Durante l’edizione 2022, saranno premiate:

Avvocato Vincenza Barbalucca – Presidente Tribunale di Nola

Prof.ssa Ester Basile – Filosofa

Maria Bolignano – Attrice

Francesca Maresca – Cantante

Dott.ssa Titti Marrone – Giornalista e Scrittrice

Dott.ssa Nives Monda – Oste

Dott.ssa Adriana Pannitteri – Giornalista

Prof.ssa Maria Rosaria Pelizzari – Docente Università di Fisciano – Presidente OGEPO

Dott.ssa Antonietta Perrone – Ingegnere Biomedico

Dott.ssa Paola Pisano – Antropologa

Dott.ssa Maria Viscolo – Avvocato

Omaggio alla memoria della Prof.ssa Rachele Sibilla, già socia del Cif di Cimitile e donna di cultura che tanto ha donato alla nostra comunità.

Premieranno:

Paolo Bencivenga – Biologo – Nola Calcio

Carmela Maietta – Giornalista

Maria Grazia Galeotafiore – Imprenditrice

Donatella Provvisiero – vice Presidente Cif sez. di Cimitile

Francesco Urraro – Senatore

Max Giannini – Giornalista radiofonico

Giulia Lombardi – Presidente Ass. Genitori del Sud

Felice Peluso – Presidente Ass. AIDO Nola-Cimitile

Raffaele Soprano – Avvocato

Luigi Nappi – Presidente Nola Calcio

Pasquale Antonio Riccio – Presidente Campus Salute

Gianfranco Nappi – Presidente Infiniti Mondi

Massimo Scala – Avvocato

Giuseppe Sommese – Consigliere Regione Campania

L’artista ceramista Anna Battello ha ideato e realizzato i premi che saranno consegnati.

L’accoglienza sarà curata dagli alunni dell’Istituto IPSARR Russo di Cicciano

Venerdì 16 settembre Convegno “Donne e lavoro: gender gap, conciliazione lavoro famiglia, mobbing” presso le Basiliche Paleocristiane alle ore 16:30. Interverranno:

Avvocato Arturo Rianna – Presidente dell’ordine degli avvocati di Nola

Avv. Ciro Sito – Vice segretario ANF sez. di Nola

On. Giuseppe Sommese – Consigliere regione Campania

Dott.ssa Paola Trinchese – Sociologa

Dott. Francesco Fucci – Giudice Tribunale di Nola

Avv. Nicole Vinci – Segretario ANF sez. di Nola

Dott.ssa Luisa Festa – Consigliera di Parità Supplente della Regione Campania

Renata Polverini – Deputata

Dott.ssa Autilia Napolitano – Giornalista e moderatrice

Sabato 17 settembre presentazione del libro “People” scritto dalla Prof.ssa Filomena Carrella.

Un itinerario epistolare tra sapere, curiosità, amore e passione di tanti personaggi famosi che hanno acceso l’entusiasmo nel mondo. L’evento si svolgerà presso le Basiliche Paleocristiane di Cimitile alle ore 18 e sarà condotto dai giornalisti Nello Fontanella e Carmela Maietta.

Interverranno:

Elvira Miranda – Presidente gruppo letterario “Per non fermare la mente”

Maria Gabriella Ghirri – Socia gruppo letterario “Per non fermare la mente”

Rita Aprile – Socia gruppo letterario “Per non fermare la mente”

Le socie del Cif di Cimitile leggeranno alcuni passi del libro

Letture a cura dell’attore e regista Gennaro Caliendo

Intervallo musicale a cura del maestro Natale Lorenzo

Partecipa l’associazione e gruppo Protezione civile Giaguaro con la presidente Lina La Marca.

Al termine della serata, sarà offerto un aperitivo.

La realizzazione di questo evento, anche quest’anno è stata possibile grazie alla sinergia e all’impegno delle socie dell’associazione con istituzioni politiche e sociali; ma soprattutto grazie al sostegno degli sponsor e in particolare di giovani imprenditori del territorio che hanno sposato in pieno la nostra idea. Il nostro auspicio è quello di continuare a lavorare affinché questa rassegna, unica nel suo genere sul territorio, possa avere vita lunga e continuare ancora per lunghe edizioni