CIMITILE. “L’estate sta finendo”, il progetto riservato ai giovani dai 7 ai 13 anni

Il comune di Cimitile guidato dall’amministrazione Balletta quest’anno presenta l’evento: “L’estate sta finendo” riservato ai bambini e ragazzi in età compresa tra i 7 e i 13 anni.

L’intera manifestazione si svolgerà presso Il Parco Velotti in Cimitile, da lunedì 28 agosto a venerdì 1 settembre dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

Complimenti in quanto quest’anno è un anno all’insegna dell’inclusione infatti è previsto un PROGETTO di INCLUSIONE per i bambini super speciali È totalmente gratuito.

Ad accogliere i bambini e i loro genitori ci saranno gli operatori ed educatori della Cooperativa sociale Aurora, presente sul territorio locale con i suoi servizi da oltre 20 anni.

In questa speciale occasione saranno presenti anche alcuni volontari del Gruppo Aido Nola-Cimitile e Terra Mia APS.