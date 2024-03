CIMITILE. Angelo Manganiello si dimette da vicesindaco e consigliere comunale di Cimitile

Angelo Manganiello, vicesindaco della giunta Balletta del Comune di Cimitile, ha deciso di rassegnare le sue dimissioni con una lettera aperta ai concittadini. Le dimissioni riguardano non solo il ruolo di vicesindaco, ma anche quello di consigliere comunale, aprendo così la strada al primo dei non eletti per entrare in consiglio.

Nella sua nota, Manganiello esprime il suo profondo apprezzamento per l’onore di aver servito la comunità di Cimitile e ringrazia i concittadini per il loro sostegno e affetto negli anni. Tuttavia, spiega di aver preso questa difficile decisione a seguito di un provvedimento amministrativo che lo ha indotto a valutare l’opportunità di tutelarsi nella competente sede.

Le sue dimissioni sono quindi mirate a salvaguardare l’interesse superiore dell’efficienza e della serenità nell’amministrazione comunale, affinché possa affrontare le molteplici e continue sfide che coinvolgono gli enti locali, compreso il Comune di Cimitile.

Manganiello si scusa con i concittadini per questa scelta e ribadisce il suo apprezzamento per il supporto e l’amicizia ricevuti. Augura inoltre a tutti i consiglieri, amministratori e operatori del Comune un lavoro proficuo e sereno per il bene della comunità.

La sua decisione rappresenta un momento di cambiamento all’interno dell’amministrazione comunale di Cimitile e sarà interessante vedere come verrà gestita la transizione e quali saranno gli sviluppi futuri per il governo locale.