CICCIANO. La Scuola di Ballo Tony e Piera Dance Presenta il Saggio di Fine Anno: “Il Mondo della Giungla”

La scuola di ballo Tony e Piera Dance è lieta di invitare tutti al saggio di fine anno che si terrà il 21 giugno 2024 alle ore 20:00 presso il teatro NADUR di Cicciano, Napoli.

Il saggio, intitolato “Il Mondo della Giungla”, promette di essere un’esperienza entusiasmante, ricca di coreografie ispirate alla vibrante vita della giungla. Gli allievi della scuola, dai più piccoli ai più grandi, si esibiranno in una serie di spettacoli che metteranno in mostra il loro talento e il duro lavoro svolto durante l’anno.

Gli spettatori saranno trasportati in un mondo selvaggio e affascinante, dove la danza diventerà il mezzo per esplorare le meraviglie della natura e le avventure degli animali della giungla. Le esibizioni spazieranno tra vari stili di danza, offrendo un mix dinamico di energia e creatività.

La scuola di ballo Tony e Piera Dance ha lavorato intensamente per organizzare questo evento, che rappresenta un momento culminante per studenti e insegnanti. Il saggio di fine anno non è solo una vetrina per i progressi degli allievi, ma anche un’occasione per celebrare la passione per la danza e il senso di comunità che unisce la scuola.

L’ingresso è aperto a tutti coloro che desiderano assistere a una serata di spettacolo e divertimento. Non perdete l’opportunità di vivere un’avventura indimenticabile nel “Mondo della Giungla” con la scuola di ballo Tony e Piera Dance!