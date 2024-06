Grande Successo per il 1° Torneo di 3c3 “Baiano Street Basket 2024”

Nelle serate del 18 e 19 si è tenuto a Baiano all’interno della villa comunale il 1° Torneo di 3c3 denominato BAIANO STREET BASKET 2024, organizzato dall’Associazione Pallacanestro Baiano 1988 in collaborazione con il Comune di Baiano.

Il torneo che rientra anche nel circuito nazionale LB3 è stata una manifestazione all’insegna della palla a spicchi e dello stare insieme, grazie all’ottima organizzazione si è riscosso un super successo, non solo nel territorio limitrofe al baianese, ma in tutta la Campania.

Tra le squadre presenti si contavano infatti presenze da Gragnano, Scafati, Ischia, Salerno, Avellino e così via, altissimo il livello con giocatori che hanno calcato nell’ultimo anno sportivo i campi di serie B .

Ad aggiudicarsi il torneo sono stati i ragazzi del Gragnano Summer Team di Vincenzo Festinese, poi eletto MVP della manifestazione.

La gara del tiro da 3 punti un must per questi tornei se l’aggiudica Marchese Ugo con un mostruoso 9/10.

Nella serata di chiusura l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio alla Pallacanestro Baiano 1988 per l’ottimo risultato raggiunto dalla squadra Under 19 che si è classificata alle F4 di categoria un bravo va al coach Coppola Luca e a tutti i ragazzi.

A premiare è stato il Sindaco Montanaro Enrico che ha speso parole di elogio per l’Associazione e per questi ragazzi, presente alla premiazione anche colui che ha voluto che questa manifestazione si realizzasse il Consigliere Napolitano Francesco.

Un ringraziamento particolare va al sindaco e all’amministrazione comunale per aver presenziato a questo evento, ma soprattutto agli organizzatori i quali hanno in poco tempo organizzato un avvenimento in cui la matrice di spettacolo e intrattenimento è stata altissima.

Infine un grazie di tutto va agli sponsor che senza il loro aiuto non avremmo riscosso questo successo in particolare al main sponsor della manifestazione Formazione ST&DA con sede in Quadrelle del Professore De Feo Davide sempre vicino alla Pallacanestro Baiano.

Complimenti ancora e Buon basket a tutti!