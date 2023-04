CICCIANO. Giornata Mondiale della Terra, iniziativa anche del Liceo Medi

Il 22 aprile si celebra la 53esima Giornata Mondiale della Terra, evento che mobilità milioni di persone in tutto il mondo in difesa del pianeta. La giornata sarà un occasione per sensibilizzare i cittadini e le istruzioni sui temi come il rispetto dell’ambiente, la sostenibilità e cambiamenti climatici. Temi che secondo l’organizzazione Earth Day, nel 2022 sono stati affrontati da alcuni governi con l’adozione di importanti iniziative di politica ecologica, ma la strada è ancora lunga perché diversi paesi nel mondo non sono sulla buona strada per raggiungere la neutralità dei gas serra entro il 2050. Serve quindi una rivoluzione economica che deve avere due imperativi: salvare l’umanità dalla crisi climatica e costruire economie verdi in ogni paese in modo che tutti traggano vantaggio dalla rivoluzione verde. Un risultato che può essere ottenuto solo se tutti investono nel futuro del pianeta.

Anche all’Istituto “Enrico Medi” è stata promossa l’iniziativa grazie al Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Iossa e coordinamento del prof. Salvatore Alaia