CICCIANO. Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, il 3 dicembre appuntamento speciale con Francesca & Cinzia

Anche quest’anno si terrà la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, istituita nel 1992 dall’ONU. Ne promuove i valori e individua come impegno primario il superamento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali nei luoghi della cultura, con il consueto slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno”,

La Giornata ha lo scopo di sensibilizzare sul tema del diritto universale a prendere parte attivamente ad ogni ambito della vita sociale; di stimolare il dibattito ed il confronto sulla necessità di dar luogo ad una società equa e dialogante; di contribuire al superamento di ogni forma di razzismo e di esclusione.

A Cicciano (NA) grazie all’impegno delle famiglie di due bambini speciali, Francesca & Cinzia, è stata organizzata per sabato 3 dicembre 2022 alle ore 17 un appuntamento presso l’ “House Event” di piazzetta Troisi a Cicciano. Sarà l’occasione per dire no alle discriminazioni di ogni genere e di incremento delle prospettive di crescita e di coesione sociale dei diversamente abili.