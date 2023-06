Che cosa fare a Civitavecchia: le migliori attività da non perdere

La città di Civitavecchia è considerata, nella maggior parte dei casi, soprattutto per le sue attrazioni turistiche e per la vicinanza con il porto di Civitavecchia, molto utile per chi vuole realizzare una crociera o vuole spingersi in nave nel Mediterraneo. Tuttavia, si tratta di un’attrazione turistica e non da poco, soprattutto per tutti quei luoghi, monumenti e bellezza che potranno essere oggetto di visita da parte di turisti e appassionati di arte, storia e architettura.

Per questo motivo, esistono alcune attività da non perdere assolutamente quando si visita Civitavecchia, per godere di un contesto che, nella culla della civiltà romana, è stato molto importante, trattandosi di un insediamento etrusco che è stato, poi, completamente trasformato in età imperiale, per volere di Traiano e degli imperatori successivi. Ad oggi, infatti, Civitavecchia è un luogo tutto da scoprire. Ecco quali sono le migliori attrazioni e attività da non perdere.

Porto storico

Come detto, l’attrazione principale per tutti coloro che giungono al porto di Civitavecchia, riguarda naturalmente la possibilità di spostarsi dall’Italia in crociera, soprattutto per viaggi all’interno del Mediterraneo o verso l’estero. Chi ha bisogno di raggiungere il porto di Civitavecchia può farlo servendosi di numerosi mezzi di trasporto pubblico e privato, che vanno dagli autobus ai treni, passando per altri servizi, come il noleggio con conducente con trasporti privati. Per chi fosse interessato a questa seconda possibilità, garantita soprattutto per chi ha bisogno di un maggior comfort o di una sicurezza più rapida, si consiglia di far riferimento ai servizi di un transfer rome civitavecchia cruise terminal.

Il porto di Civitavecchia, però, non è l’unica attrazione presente all’interno della città. A proposito di porti, basti citare il porto storico per rendersi conto di un’importante attrazione che permette di attirare turisti da tutto il mondo, soprattutto per il contesto storico e culturale che potrà essere sottolineato dalla bellezza di un luogo che, in passato, aveva un’utilità incredibile e ha fatto la storia anche per questo. Grazie agli interventi di riqualificazione, oggi il porto storico di Civitavecchia è affiancato da un forte, particolarmente rimodernato e messo a nuovo anche dal punto di vista estetico, del quale si può che potrà godere esito delle bellezze e delle attrazioni culturali del luogo.

Centro storico e lungomare

Accorpati in un solo paragrafo, centro storico e lungomare meritano di essere citati contemporaneamente per quanto riguarda il campo della bellezza urbanistica di un luogo che risente particolarmente sia dei recenti interventi di riqualificazione territoriale, sia della storia romana, che passa attraverso l’ampiezza delle strade, la concezione strutturale del luogo e le bellezze che sono donate passo dopo passo. Il centro storico permette di collegare alcune delle attrazioni più belle della città di Civitavecchia mentre, quanto al lungomare, sarà possibile godere sicuramente di una suggestività maggiore, determinata da un ambiente che, di recente, è stato oggetto di rifacimento, così da permettere a chiunque di passeggiare in un luogo straordinario sia dal punto di vista estetico che per quanto riguarda quella suggestività che soltanto una passeggiata al tramonto, di fronte al mare, sa donare.

Terme di Traiano

Uno dei simboli più importanti della civiltà romana è determinato dalle terme, realizzazioni che permettevano di donare relax e benessere agli imperatori e a tutti coloro che li circondavano. Ad oggi, le terme di Traiano presenti a Civitavecchia sono alcune delle più importanti in Italia, oltre che uno dei simboli della cultura romana. Aperti tutti i giorni, le terme di Traiano permettono di donare il massimo del comfort attraverso ogni tipo di pacchetto e azione prevista, dalle saune ai massaggi, passando per le acque termali e le vasche idromassaggio, che permetteranno di donare comodità in ogni istante.