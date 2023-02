CAPOSELE (AV). A fuoco appartamento in via San Gerardo

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, intorno alle ore 13’00 di oggi 12 febbraio, è intervenuta nel comune di Caposele in via San Gerardo, per un incendio che ha interessato un’abitazione di un edificio del posto. Le fiamme che si sono sprigionate al terzo piano, hanno interessato una stanza dell’appartamento e sono state spente evitando che si propagassero ad altri ambienti. Al momento dell’accaduto fortunatamente la famiglia residente non era in casa. Ingenti i danni che hanno reso l’abitazione inagibile.