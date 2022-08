CANDIDATURE: LA SODDISFAZIONE DEL VICARIO PROVINCIALE FI PUOPOLO.

Il coordinatore provinciale vicario FI PPE di Avellino, Giovannantonio Puopolo, esprime soddisfazione per le candidature messe in campo dal suo partito per le Elezioni Politiche, in particolare per la presenza di due arianesi: Giuliana Franciosa candidata per Forza Italia al Senato della Repubblica in Campania 1 e Campania 2 e poi per quella di Rina Grasso già ai vertici del partito ed oggi candidata alla Camera dei Deputati per Forza Italia nella circoscrizione Lazio 1 – 03.

«Sono molto felice – afferma Puopolo – Bene tutte le candidature che Forza Italia sta esprimendo in provincia come quella del Coordinatore di Avellino Carmine De Angelis nel listino per il Senato, benissimo la candidatura della nostra validissima Giuliana Franciosa al Senato, eccellente quella della giovanissima Rina Grasso alla Camera nella circoscrizione Lazio 1, plus 3.

Militante assidua del partito da sempre, prima ad Ariano Irpino e poi a Roma, Rina Grasso, già ai vertici di Forza Italia Giovani del Lazio in qualità di vicepresidente, è un politico promettente. Un riconoscimento per lei, questa candidatura, ma un riconoscimento, di riflesso, anche per il Tricolle.

Va riconosciuta la lungimiranza di Forza Italia nel dare spazio alle giovani leve accanto ai politici di maggior esperienza: candidare i giovani significa affrontare al meglio il presente ma soprattutto progettare il futuro.

Dunque tutto il mio supporto ed un grande in bocca al lupo a questi candidati, con l’auspicio che Forza Italia-Partito Popolare Europeo, possa rappresentare la svolta e la ripresa anche delle nostre comunità locali».