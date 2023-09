CAMPOSANO (NA). Legge sul Salario Minimo, se ne discute venerdì presso la sede di Azione

Il gruppo Camposano in Azione ha organizzato per venerdì 22 settembre 2023, alle 16 nella sede in corso Vittorio Emanuele III n.125, un incontro per discutere del sentitissimo tema della Legge sul Salario Minimo, proposta al Governo dalle opposizioni.

Interverranno personalità politiche, l’on. Giuseppe Sommese, Consigliere Regionale e Segretario Regionale di Azione, l’on. Paolo Russo, Responsabile Sud in Direzione Nazionale di Azione, e l’on. Fabrizio Benzoni, Deputato di Azione.

Sul lato tecnico un importante contributo sarà dato dalla presenza dell’avv. Pasquale Quatrano che si occupa di Diritto del Lavoro e inquadrerà la questione dal punto di vista giuridico.

“Azione è in prima linea in questa battaglia a favore dell’equità di trattamento economico per tutti i lavoratori, per eliminare la povertà lavorativa in Italia – dichiara l’avv. Gavino Angelillo, componente di Camposano in Azione che introdurrà i lavori – e il nostro Gruppo locale vuole dimostrare l’attenzione ad un tema così importante per promuovere il principio della dignità della persona, su cui fonda la propria attività politica sul territorio”