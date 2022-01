Campionato d’inverno: quante volte ha vinto il Napoli?

Il girone d’andata del campionato di Serie A 2021/2022 ha visto l’Inter laurearsi campione d’inverno. Ma il Napoli ha combattuto fino alla fine per conquistare questo particolare “titolo”, ed è indubbiamente tra le squadre che più di altre stanno lottando per la conquista dello scudetto. Inutile negarlo: ormai il ciclo della Juventus è finito e, almeno per il momento, sono le altre big a farsi strada verso la cima della classifica. Inter, Napoli e Milan devono dare il meglio di sé in periodo storico, prima che i bianconeri risorgano tornando a dire la loro ai vertici, come prevedibile. La nerazzurra, l’azzurra e la rossonera sono le formazioni più accreditate per la vittoria del tricolore, ma anche l’Atalanta ci sta facendo più di un pensierino.

Inter, Milan e Napoli: lotta scudetto aperta

Insomma, l’Inter è avanti in classifica ma nulla può essere dato per scontato. Non sempre chi è arrivato primo alla fine del girone d’andata ha vinto il campionato. Ne abbiamo avuto un esempio lampante proprio in questo 2021, quando il Milan trascinato da Ibrahimovic dopo il primato alla fine del girone d’andata ha iniziato a racimolare risultati altalenanti verso la primavera, permettendo all’Inter di Conte di scavalcarla e mettere le mani su quello scudetto che mancava da 11 anni. Per quanto riguarda il Napoli, era da almeno 3 stagioni che la contesa per il titolo nazionale non era appannaggio dei partenopei. Stavolta la musica sembra cambiata grazie a una ritrovata maturità e un ottimo tasso tecnico e atletico. A confermare le capacità del Napoli è l’ottimo rendimento che la rosa guidata da Luciano Spalletti ha mantenuto in tutta la prima parte della stagione, soprattutto in fase difensiva. Nelle prime 19 gare il Napoli ha incassato 14 gol, otto di questi nelle prime 14 giornate, per poi imbarcarne sei nelle ultime cinque partite . Se riuscisse a riprendere ritmo dell’avvio di campionato, la squadra partenopea sarebbe certamente candidata allo scudetto fino alla fine.

Napoli campione d’inverno: i dati

Ma quante volte il Napoli ha vinto il titolo di campione d’inverno? Il Napoli è diventato campione d’inverno nel 2017 sotto alla guida di Maurizio Sarri, oggi alla Lazio. Dopo la delusione dello scudetto sfiorato alla fine di quella stagione, con la famosa sconfitta di Firenze, gli azzurri hanno riavviato il loro progetto accogliendo in panchina Carlo Ancelotti, ma senza raccogliere i risultati previsti. Con Gennaro Gattuso, invece, la bacheca del club si è arricchita con una Coppa Italia, ma il tecnico calabrese non è stato in grado di garantire a Insigne & co. l’accesso in Champions League, che rappresenta invece l’obiettivo minimo per l’attuale banda di Spalletti.

Già nel 2015 il Napoli si era laureato campione d’inverno, eppure nemmeno in quell’occasione lo scudetto tornò al San Paolo. In totale, nella loro storia i partenopei sono arrivati per 5 volte al primo posto in classifica dopo la prima metà del campionato: è successo nelle stagioni 1986/1987, 1987/1988 e 1989/1990. Solo per 2 volte il Napoli ha effettivamente vinto il campionato mantenendo la costanza palesata dall’inizio. Per il resto, la storia azzurra parla di numerose delusioni, la più cocente delle quali è sicuramente quella del 1988, quando il Milan superò la formazione di Maradona al San Paolo, ipotecando di fatto il trionfo finale.

Gli appassionati di calcio più romantici sognano da tempo un ritorno in pompa magna del Napoli, che senza Diego non ha mai più vinto lo scudetto, accontentandosi solo di qualche trofeo nazionale, sempre considerato di minore importanza. Ormai l’aritmetica ha già condannato gli azzurri per quest’anno e i ragazzi di Spalletti non potranno diventare campioni d’inverno, ma lotta al vertice è così serrata che risulta complicatissimo prevedere chi la spunterà in tutto e per tutto alla fine. Sono almeno 3 le squadre che si daranno battaglia fino a maggio. Chi prevarrà?

