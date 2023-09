CAMERA DI COMMERCIO IRPINIA SANNIO: AL VIA IL CORSO DI ALTA FORMAZIONE “ESPERTO CSR PER INTEGRARE LA SOSTENIBILITÀ IN AZIENDA”.

Prenderà il via il prossimo 29 settembre, in modalità on line, il corso di alta formazione “Esperto CSR per integrare la sostenibilità in azienda”, rivolto a titolari, manager e dipendenti di impresa, promosso dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio, in collaborazione con il Consorzio Universitario Promos Ricerche e la Scuola di Governo del Territorio.

“L’Ente Camerale – dichiara Girolamo Pettrone Commissario Straordinario della Camera Irpinia Sannio – ha ritenuto opportuno, in coerenza con la propria missionistituzionale, promuovere questa importante e nuova attività formativa per fornire assistenza specialistica alle imprese del proprio territorio e sostenerle per accrescere la loro competitività.Il corso intende trasferire conoscenze e competenze per supportare le PMI nel processo di inserimento del concetto di responsabilità sociale nella governance dell’impresa e nel suo modello di business, come fattore di competitività e al fine di creare un legame più stretto con il territorio, puntando a migliorare i rapporti tra il tessuto economico imprenditoriale e i propri portatori di interesse.”

“Questa nuova figura professionale – dichiara Riccardo Realfonzo Professore Ordinario di Economia dell’Università del Sannio e direttore scientifico del corso – ha raggiunto in Italia, negli ultimi tempi, una popolarità sempre maggiore: la responsabilità sociale sta diventando un tema di rilevante interesse per le aziende che oggi devono rispondere all’esigenza di portare avanti il proprio business senza arrecare danni all’ambiente e alla societàma, anzi, portando benefici e vantaggi al contesto in cui operano.”

​La presentazione del progetto – dedicata alla stampa e a tutti i potenziali interessati – si terrà il prossimo 14 settembre in due appuntamenti: ad Avellino alle ore 10,30 presso la sede camerale di Piazza Duomo, 5 e a Beneventoalle ore 15,30 presso la sede di Piazza IV Novembre, 1.