Calcio. Il Nola ruggisce nel finale: battuto il Forio

Il Nola centra la terza vittoria consecutiva e regala ai propri tifosi un’emozione da ricordare. Allo Sporting va in scena una gara maschia e combattuta fino alla fine col Real Forio ma al triplice fischio sono i Bianconeri a festeggiare. Mister Sanchez deve ovviare a diverse assenze per infortunio e all’addio di Dentice che si è accasato alla Sarnese, il trainer nolano quindi lancia nella mischia i giovani D’Ascia e Corbisiero relegando inizialmente in panchina Samb e Gennaro Esposito. Il Forio comincia con aggressività e spinge sin da subito. All’8′ occasionissima per gli isolani: cross dalla sinistra, sponda dall’altro lato di Filosa per Di Costanzo che però in area piccola spara alto. Il Nola risponde al 34′ su palla da fermo, Pissinis salta più in alto di tutti ma colpisce la parte alta della traversa. La prima frazione di chiude con il risultato di 0-0 e poche altre emozioni. La seconda parte di gara vede un Nola più volitivo ma inefficace perché il Forio si chiude bene. Al 73′ i nolani sono pericolosi con una punizione a rientrare di Marin sul secondo palo, Iandoli però vola e smanaccia. L’azione però è solo il preludio al gol. Al 93′ l’episodio chiave: Gennaro Esposito recupera palla e va in proiezione offensiva, Di Costanzo entra in scivolata e fa fallo, per lui secondo giallo e doccia in anticipo. L’occasione è ghiotta per i nolani: sulla palla va ancora Marin che questa volta non sbaglia, punizione all’incrocio e esplosione di gioia allo Sporting. Il gol dell’argentino vale il terzo sorriso di fila per i nolani che ora sono a un punto dai playoff e mercoledì affronteranno nel turno infrasettimanale la Puteolana.

DICHIARAZIONI “Un’emozione unica vincere così – ha dichiarato mister Luigi Sanchez – Il pareggio poteva essere giusto ma ci sono casi in cui il giocatore forte fa la differenza e oggi è stato così. Questa per noi è stata una settimana turbolenta, ci sono stati dissidi in settimana e ci siamo presi delle ore di riposo per riequilibrare gli animi. Ma il Nola è questo e il nostro gruppo è forte, diamo tutto per questa società e per questa gente. Non vedo l’ora di giocare mercoledì”.

“E’ stato bellissimo oggi per me – ha dichiarato Nicolas Marin – Biason mi aveva chiesto di calciare e io avevo già immaginato dove potessi mettere la palla. Così è stato e sono contento. Dedico questo gol al mister e alla mia famiglia. Siamo un gruppo forte e lo dimostriamo”.

IL TABELLINO

Reti: Marin 93′ (N).

Nola 1925: Somma, Pissinis, Pantano, D’Ascia (69′ Guadagni), De Angelis, Petrarca, Biason, De Rosa (74′ Capuozzo), Caliendo (56′ Samb), Corbisiero (64′ Marin), F. Esposito (24′ G. Esposito). A disposizione: Angarelli, Manzi, Mazzucchiello, Grasso. Allenatore: Luigi Sanchez.

Real Forio: Iandoli, D’Alessandro, Cabrera, Pistola (83′ Tomasin), Di Costanzo, Arcamone, Di Meglio (86′ Castagna), Sogliuzzo, Di Costanzo (68′ Musso), Guatieri, Filosa (81′ Pelliccia). A disposizione: Musella, Boussada, Accurso, Sirabella, Peluso. Allenatore: Angelo Iervolino.

Arbitro: Pagnotta di Nocera Inferiore (assistenti Vatiero di Agropoli e Morra di Napoli).

Note: ammoniti Biason, Corbisiero, Pissinis e Marin per il Nola; ammoniti D’Alessandro e Arcamone per il Real Forio; espulso per doppia ammonizione Di Costanzo per il Real Forio.