CALCIO A 5 . L’ Avellino domina contro il Genzano ( Roma) , ma viene beffata negli ultimi 3 minuti. Pareggio amaro!

di Carmine Guerriero

La Sandro Abate riesce a strappare un solo punto nella 12 giornata di campionato. Gli irpini orfani di Etzi, Joselito e Arillo non riescono a vincere la partita. Partono subito bene i lupi, che dopo pochi minuti si rendono pericolosi con un tentativo di Hozjan, ma il portiere frontalmente si oppone. Il Genzano risponde con una violenta conclusione di Richar ma trova Parisi. L’estremo difensore Avellinese con la punta delle dita respinge il pallone in calcio d’angolo. Il primo tempo termina con il punteggio di 0-0.

Turbinato da forte emozioni inizia il secondo tempo. Il capitano Lucio Avellino d’anticipo serve di testa Ugherani. L’irpino, ben servito in progressione scaglia una sassata che rasenta il palo. Rimessa laterale per i lupi, Lucio Avellino serve con una bellissima palla tesa a mezz’altezza Gui il quale scaglia un violento strale ma trova le mani di Diponto. La palla ruzzola in zona pericolosa, arriva Gattarelli che porta in vantaggio l’ Avellino.

Con i sensi acuiti dalla frenesia i lupi trovano anche la rete del raddoppio su autorete.

I lupi continuano a spingere : Wilde da un ottima posizione trova la traversa.Visto che mancano pochi minuti alla fine della partita, il Genzano inizia a giocare con il portiere di movimento. Su un ribaltamento di gioco , Fantacele del genzano trova la rete del 2-1.

Inizia così la fase di cruda indigenza degli irpini. Infatti, dopo pochi minuti subiscono anche la rete del pareggio. Romano serve Bissoni che firma la rete del pareggio.

Un risultato amaro per l’ Avellino. Dopo aver dominato per circa 37 minuti , i biancoverdi perdono il bottino in casa propria. In attesa della trasferta di Torino, da segnalare tra gli spalti anche un volto nuovo: bomber Attilio Arillo. Il napoletano classe 94, supporterà gli irpini nella seconda parte della stagione. Palmares di tutto rispetto per il nuovo innesto. Infatti, oltre ad essere stato una colonna portante dei partenopei ha vestito molte volte la casacca della nazionale italiana.