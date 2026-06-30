Blitz antidroga all’alba nel Mandamento Baianese: perquisizioni e misure restrittive

MANDAMENTO BAIANESE – Dalle prime luci dell’alba è in corso una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, con il supporto dei militari della Compagnia di Baiano e di altri reparti dell’Arma.
I militari, un gran numero, stanno eseguendo numerose perquisizioni nei vari comuni, in particolare ad Avella, e provvedimenti restrittivi in diversi comuni del Baianese. L’operazione, tuttora in corso, riguarda un’indagine sul presunto traffico di sostanze stupefacenti.
Al momento, per esigenze investigative, non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sul numero delle persone coinvolte, sugli arresti eseguiti e sui quantitativi di droga eventualmente sequestrati.
Nel corso della mattinata sono attesi aggiornamenti ufficiali da parte degli investigatori, che consentiranno di ricostruire con maggiore precisione i contorni dell’operazione.